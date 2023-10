Chi è Kayode, il baby prodigio che la Fiorentina vuole blindare

Tutto quello che devi sapere su Michael Kayode, il terzino che la Fiorentina vuole blindare: stipendio, carriera e caratteristiche.

Kayode è la vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A per la Fiorentina. Il ragazzo lanciato da Italiano non solo sta bruciando le tappe, ma è diventato ben presto un vero e proprio punto di riferimento per la Viola che ha trovato in casa e a costo zero il sostituto di Dodò.

Le sue prestazioni, unite al fatto che ha ancora margini di miglioramento enormi, lo rendono uno dei pezzi pregiati non solo del prossimo mercato invernale, ma anche e soprattutto per la prossima estate.

Per questo motivo si parla già di trattative per un possibile rinnovo a cifre ben più consistenti delle attuali. La storia del difensore, però, è davvero molto curiosa.

Michael Kayode: caratteristiche, età, altezza

Kayode è un terzino destro che, tuttavia, all’occorrenza può anche essere impiegato come un esterno in un centrocampo a 5. Dotato di ottima gamba, di un cambio passo importante e fulmineo, fa dell’inserimento il suo punto di forza.

Nelle giovanili della Fiorentina, però, all’occorrenza è stato impiegato anche lungo tutta la corsia di sinistra. Classe 2004 e nato a Borgomanero, il ragazzo oggi ha 19 anni ed è un vero e proprio punto di riferimento dell’Italia Under 19, dove ha già collezionato qualcosa come 12 presenze, un’infinità data la sua giovanissima età. Il CT Carmine Nunziata dell’Under 21 lo studia da vicino.

Carriera Kayode: Juventus, Gozzano e Fiorentina

La carriera di Kayode è davvero molto interessante: ha iniziato a giocare a calcio da giovanissimo è entrato nel settore giovanile della Juventus salvo poi essere scartato nel 2018.

Per questo motivo il difensore ha dovuto ripartire dal Gozzano, in Serie D, dove a soli 16 anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento, nonché titolare inamovibile, della compagine.

Nel 2021 arriva il ritorno in un top club, con la Fiorentina Primavera di Aquilani che lo ha fatto crescere per ben due anni, fino alla definitiva promozione in prima squadra di quest’anno, alla corte di Italiano, che ha fin da subito creduto in lui.

Il ragazzo lo ha ripagato con prestazioni eccellenti che hanno necessariamente attirato le attenzioni di tantissimi club, Arsenal su tutti.

Stipendio Kayode alla Fiorentina

Per quanto riguarda il suo stipendio, Kayode al momento ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 (con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione), a circa 30mila euro all’anno.

Per cercare di blindarlo, tuttavia, la Fiorentina sta iniziando ad intavolare una trattativa con il suo agente, Claudio Vigorelli, con l’obiettivo di prolungare ulteriormente il contratto che lega il ragazzo al club almeno fino al 2028. L’ingaggio? Le cifre dovrebbero essere attorno al milione di euro all’anno.