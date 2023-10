Caos in Germania, chiesta l’espulsione del big: che cosa sta succedendo

Caos in Germania, dove è stata chiesta l’espulsione di un big del Bayern Monaco. Che cosa sta succedendo

Il conflitto Israelo-Palestinese, dopo il drammatico attacco di Hamas, sta coinvolgendo anche il mondo dello sport e quello del calcio.

Diversi giocatori hanno già espresso tutto il loro sconforto, altri hanno invece esternato le proprie posizioni riguardo al conflitto. In Germania, in particolare, ha scatenato le polemiche il messaggio di Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino del Bayern Monaco ha condiviso un video su Instagram in cui si augura la “vittoria” dei palestinesi. Nella clip si vede l’immagine di una bandiera della Palestina accompagnata da una voce fuori campo: “Dio, aiuta i nostri fratelli perseguitati in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Che Dio abbia pietà dei loro morti, Dio guarisca i loro feriti”. La Germania sta valutando espulsioni rapide per i migranti che sostengono Hamas e nel mirino è ora finito anche il calciatore.

Bayern Monaco, bufera su Mazraoui: cosa succede

Mazraoui ha successivamente chiarito la sua posizione attraverso un post: “Lavorerò per la pace e la giustizia in questo mondo. Ciò significa che sarò sempre contro ogni tipo di terrorismo, odio e violenza”.

“Oggi non si tratta di quello che penso io o di quello che pensi tu, ogni giorno vengono uccise persone innocenti a causa di questo terribile conflitto. Dobbiamo tutti essere contrari e parlare apertamente contro di esso”.

Tuttavia, il chiarimento dell’ex Ajax non è bastato a spegnere le polemiche, e un politico di centrodestra ha addirittura chiesto l’espulsione di Mazraoui dal Paese.