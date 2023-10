Allegri li vuole subito: ritornano alla Juve a gennaio

Allegri, per il mercato invernale, potrebbe avere importanti rinforzi; si tratta di giocatori che stanno facendo molto bene fino ad ora

La Juventus di Allegri, in questa stagione, vuole lottare per lo scudetto fino alla fine; la rosa bianconera ha qualità importanti e giocatori di assoluto valore. A questo bisogna aggiungere il fatto di non disputare le coppe; il fatto di poter preparare settimanalmente gli impegni è un dato che deve essere considerato e che potrebbe favorire Vlahovic e compagni nel proseguo di stagione.

Arrivare davanti ad Inter e Milan (al momento le squadre che sembrano potersi contendere il titolo) non sarà per nulla semplice; ecco perché il mercato di gennaio può essere di grande aiuto. Nella prossima sessione invernale, infatti, non è da escludere che Allegri possa ricevere dei rinforzi in grado di alzare la qualità della rosa bianconera. Parliamo di giocatori che conoscono l’ambiente Juventus e che stanno facendo molto bene in questa prima parte di stagione.

Si tratta di Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge; i tre giocatori sono in forza al Frosinone, una delle grandi sorprese di questo avvio di Serie A. I ragazzi di Di Francesco hanno una precisa identità di gioco, si divertono e, attualmente, occupano l’ottavo posto in classifica.

Su questi talenti ha parlato, in una lunga intervista a Tuttosport, Guido Angelozzi; il direttore dell’area tecnica del club ha sottolineato “I ragazzi arrivati dalla Juventus sono professionali, di grande talento e giocano con continuità“. Parole di elogio nei confronti dei tre giocatori con Angelozzi che ha poi anche rivelato l’importanza di uno dei tre “Barrenechea è stato il primo ad arrivare ed ha fatto da cupido con gli altri due spiegando la nostra organizzazione“.

Calciomercato, Angelozzi sulla Juventus: “Non escludo altri affari”

La tripla operazione che ha portato al passaggio di Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge testimonia il buonissimo rapporto tra Frosinone e Juventus. A tal proposito Guido Angelozzi ha sottolineato una cosa molto importante per quanto concerne il prossimo mercato invernale “Non escludo possano esserci altri affari“.

Sempre per quanto riguarda il mercato di gennaio, il direttore dell’area tecnica del Frosinone ha voluto parlare del possibili ritorno in bianconero, a metà stagione, di uno tra Barrenechea e Soulé. “Siamo una società amica della Juve e se c’è una possibilità di essere contenti se ne potrebbe parlare“. E’ chiaro che questo giocatori hanno una grande importanza nella rosa del Frosinone e per l’obiettivo primario del club, la salvezza. Anche per questo la sensazione è che possano restare alla corte di Di Francesco fino al termine del campionato e poi fare ritorno alla Juventus ed avere un ruolo primario nella rosa bianconera.