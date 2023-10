Allarme sotto la Mole: uno svincolato sbarca a Torino

Un giocatore svincolato potrebbe giocare sotto la Mole: un titolare non convince e si pensa al sostituto. Ecco di chi si tratta.

Dopo otto giornate di campionato possiamo fare i primi bilanci; per quanto riguarda il Torino, i granata hanno raccolto nove punti con due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Un rendimento che colloca i ragazzi di Juric al quattordicesimo posto della classifica; la squadra non vince da quattro giornate, dal tre a zero in casa della Salernitana. Bisogna cambiare marcia ma il calendario, da questo punto di vista, non aiuta; la prossima partita, infatti, è contro l'Inter e servirà la partita perfetta per strappare punti ai ragazzi di Inzaghi.

I granata hanno una rosa di valore e possono, senza ombra di dubbio, ambire ad una stagione importante con la possibilità di lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Conference League. Come detto, però, serve cambiare marcia e forse anche rinforzare la rosa a disposizione di Juric; il mercato di gennaio è ancora piuttosto lontano e, proprio per questo, la società potrebbe decidere di dare uno sguardo alla situazione degli svincolati.

Il ruolo interessato sembra essere quello del portiere con la società che potrebbe decidere di guardarsi intorno per regalare a Juric un giocatore che possa andare a contendere il ruolo a Milinkovic-Savic.

Torino, si guarda alla porta: possibilità Timo Horn

L’ultima partita disputata dal Torino, prima della sosta per le nazionali, ha visto i granata affrontare il derby con la Juventus. Una gara persa due a zero con le reti subite nella ripresa e, in entrambi i casi, su palla inattiva. Prima Gatti e poi Milik hanno regalato il successo ai ragazzi di Allegri; due gol in cui non possiamo non sottolineare gli errori di Milinkovic-Savic. Il portiere, infatti, ha effettuato due uscite non perfette che hanno favorito le reti dei bianconeri.

Errori che sono costati carissimo al Torino all’interno di una partita sempre particolare per i granata; ecco perché i granata sembra si stiano guardando intorno per trovare un nuovo estremo difensore. Il mercato degli svincolati, considerando come la sessione invernale sia ancora molto lontano, può dare una mano al Torino.

Tra i giocatori attualmente senza contratto dobbiamo citare Timo Horn; il classe 1993 ha giocato, tra le giovanili e la prima squadra, ventuno anni al Colonia. Una vera e propria bandiera del club tedesco; portiere di esperienza e che potrebbe portare un contributo importante all’interno della rosa granata in una stagione dove il Torino ha la possibilità di essere protagonista e di vivere un campionato importante.