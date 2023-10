Verratti torna in Italia, già deciso il club: “Finirò lì la carriera”

Marco Verratti svela quale sarà l’ultima squadra della sua carriera: il centrocampista dell’Al-Arabi fa un annuncio

Tornerà in Italia Marco Verratti dopo la parentesi in Qatar e prima di dire addio al calcio giocato. Ci sarà ancora da aspettare un po’ di tempo, visto che ha 30 anni ed ha appena firmato il contratto con l’Al-Arabi, ma l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha intenzione di chiudere la carriera nel nostro Paese.

Lo ha svelato lui stesso nel corso di un’intervista a ‘Rete8’. Nessuna big della Serie A però nel futuro di Verratti, salvo colpi di scena al momento poco ipotizzabili: l’abruzzese ha, infatti, ammesso di aver intenzione di chiudere la carriera al Pescara.

Il club che lo ha lanciato nel grande calcio con la promozione in Serie A firmata Zeman nel 2012 sarà anche quella che lo vedrà calcare per l’ultima volta da professionista il rettangolo verde. Verratti ha, infatti, ammesso che “prima di ritirarmi tornerò a giocare nel Pescara”. Una scelta motivata così dal calciatore: “Lo farò per amici e famiglia. Adesso guardo sempre le partite del Pescara in tv”.

Verratti in Qatar: “Chiuderò la carriera al Pescara”

Per il suo ritorno in biancoazzurro però c’è ancora tempo visto che la sua esperienza nella Qatar Stars League è appena iniziata. Verratti ha disputato due presenze con l’Al-Arabi, vincendo una partita e perdendone l’altra.

La sua squadra è al sesto posto in classifica, lontano già sette punti dalla capolista Al-Sadd: servirà tutto il talento del 30enne abruzzese per risalire la china e provare a recitare un ruolo da protagonista nel campionato qatariota.