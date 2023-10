“Tutta la Juventus è sconvolta”: il caso Pogba agita ancora i bianconeri

Momento davvero complicato per la Juventus, con il caso Pogba che tiene ancora banco: un bianconero parla del compagno di squadra

Juventus che dopo la pausa metterà alla prova le proprie ambizioni di altissima classifica sfidando il Milan, ma Massimiliano Allegri vede la coperta sempre più corta. Il caso Fagioli si unisce a quello Pogba, limitando notevolmente le rotazioni a centrocampo.

Situazioni che l’ambiente bianconero sta vivendo con una certa apprensione. Su Pogba, parla, dal ritiro della nazionale francese, Adrien Rabiot, che spiega: “Gli ho parlato, è una situazione complicata e siamo tutti sconvolti. Sono molto abbattuto per lui, naturalmente ha tutto il nostro sostegno e spero che riesca a uscirne nel miglior modo possibile. Per una persona sola, tutto questo è troppo”.

Il centrocampista bianconero ha parlato anche del rinnovo del suo contratto in estate con la Juventus: “Mi sento bene in quell’ambiente, rimanere lì, in un contesto che già conosco, con gli Europei in vista mi sembrava la cosa più logica – ha detto – Il club ha fiducia in me, vedremo”.