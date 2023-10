Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 15 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 15 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria della Nazionale, arrivata in un momento particolarmente delicato per il movimento calcistico italiano: “BELLEZZE D’ITALIA”. La colonna laterale è subito incentrata sul tema più caldo del momento, lo scandalo scommesse: “Fagioli non ha scommesso sulla Juve” e “Tonali si cura”.

Il Corriere dello Sport apre con l’uomo in più degli Azzurri: “QUESTA È BONA”, Jack Bonaventura continua a vivere il suo momento d’oro anche in Nazionale. La colonna laterale, invece, ha già nel mirino il prossimo turno di campionato: “Osimhen ha fatto arrestare la sorella”; “Ciro pensa all’addio, la Lazio lo blocca”; “Allegri adesso scalda Huijsen”; “Pioli cambia faccia al Milan con Florenzi e Sportiello”.

Tuttosport dedica l’apertura dell’edizione odierna alla prossima sfida della Juventus in campionato, dove affronterà i rossoneri a San Siro: “RABIOT E CHIESA ‘MILAN, ARRIVIAMO'”. Il taglio alto è dedicato alla Nazionale: “Ecco il bello dell’Italia, a Wembley senza paura”. Gli altri titoli di giornata: “Il calcio contro i calciatori”; “Ciro e Lazio storie tese, a gennaio in Arabia?”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15ottobre 2023

Ecco la rassegna dei quotidiani esteri in Spagna e Olanda: particolare attenzione ovviamente agli impegni delle Nazionali.

Il quotidiano iberico AS mette in prima pagina la prossima sfida della Spagna: “HAALAND ULTIMA FRONTERA”. Mentre A Bola in Portogallo dedica l’apertura a Bruno Fernandes: “PRINCIPE REGENTE”. Tra nazionali, mercato e i prossimi impegni stagionali, anche i quotidiani esteri sono costellati di notizie e approfondimenti.