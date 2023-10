Pioggia di petardi in campo, match interrotto: pesanti sanzioni

Match interrotto dopo la pioggia di petardi caduta in campo: l’arbitro non ha fatto riprendere la partita, pesanti sanzioni

Clamoroso quando accaduto in Francia durante il match tra il Paris Saint-Germain e lo Stade de Reims valido per il campionato femminile. Una partita filata lascia fino all’intervallo, a cui le due squadre sono arrivate in parità (0-0).

Dopo l’intervallo però le cose si complicano. La scena che si vede al Leo Lagrange di Poissy ha dell’incredibile. Quando le 22 calciatrici avevano già fatto il loro ritorno in campo e avevano dato inizio alla ripresa, ecco esplodere decine di fuochi d’artificio sul terreno di gioco.

Calciatrici e arbitro in campo si sono rifugiate immediatamente negli spogliatoi e sul terreno di gioco sono arrivati i vigili del fuoco per cercare di rimediare alla situazione. Il direttore di gara dopo qualche minuto di attesa ha deciso di sospendere in maniera definitiva il match.

Psg-Stade Reims sospesa, si aspettano sanzioni pesanti

Match non più cominciato e ora attesa per quanto decideranno le autorità: si temono pesanti sanzioni per la squadra di casa che non attraversa un felice momento.

In classifica, dopo quattro giornate, il Psg è sesto con sei punti (e una partita in meno) rispetto al Lione capolista, mentre lo Stade dei Reims precede i capitolini di un punto.