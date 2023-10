Moscardelli preoccupato: “Scommesse, non è finita. Donnarumma vittima di pregiudizi”

Ex attaccante, tra le altre di Chievo Verona e Pisa, Davide Moscardelli parla di Gigio Donnarumma e dello scandalo scommesse

Intervenuto ai microfoni di TvPlay durante A gol di Tacco, l’ex attaccante Davide Moscardelli commenta la scottante vicenda delle scommesse illegali e “difende” il portiere ex Milan.

Nel corso del suo intervento a TvPlay, Davide Moscardelli si è soffermato sulla vicenda delle scommesse illegali che vede coinvolti diversi calciatori italiani. Una “situazione molto brutta” secondo l’ex attaccante che – da calciatore – ha vestito le maglie di Chievo, Bologna, Lecce e non solo. Una situazione brutta “soprattutto per i protagonisti” e che non è finita: “Ma è solo l’inizio, secondo me andrà a peggiorare”.

Secondo Moscardelli è “difficile far finta di niente”. Anche per chi sta in Nazionale “è impossibile non parlarne, è cosa fresca e le notizie corrono”. Occhio, però, a demonizzare chi “ci casca” perché “si fanno tanti sacrifici da ragazzo, soprattutto se vai via di casa, rinunci a tante cose e poi non arrivi.

Scandalo scommesse, parla Moscardelli

“Quando diventi professionista ti viene spiegato tutto” sottolinea Moscardelli, il quale si dice fortunato per aver incontrato “persone che mi hanno consigliato bene. Certe cose si devono sapere. Io non ho fatto neanche il fantacalcio”.

Infine, l’ex centravanti ha parlato del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, spesso oggetto di critiche da parte di stampa e tifosi: “Su di lui c’è più di qualche pregiudizio. Donnarumma ha fermato la crescita, ma è partito forte”.