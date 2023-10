Milan, non solo Real: assalto dalla Premier per un difensore

Il Milan dovrà difendersi in estate dalle numerose richieste per un pezzo pregiato della sua formazione

Arrivato quasi da sconosciuto, si è imposto con forza all’interno dell’undici titolare di Stefano Pioli, relegando alla panchina un veterano come Simon Kjaer. Ecco perchè Malick Thiaw è nel mirino di tanti top club.

Il difensore tedesco, leader della retroguardia difensiva del Milan assieme a Tomori, ha molti ammiratori sparsi nei vari campionati europei. Dal Real Madrid che, anche su consiglio di Rudiger che lo osserva da vicino in Nazionale, lo segue con attenzione, ad alcuni club di Premier League. Tra questi, come riporta ‘Tuttosport’, il più interessato sembra essere il West Ham. Gli ‘Hammers’, che hanno ceduto Declan Rice in estate per oltre 130 milioni, potrebbero reinvestire una parte di quei soldi proprio su Malick Thiaw, molto apprezzato da David Moyes. Tuttavia, per convincere Stefano Pioli a privarsi di uno dei suoi pupilli servirà un’offerta irrinunciabile.

L’importanza di Thiaw nel Milan

Il grande avvio di stagione del Milan, rovinato soltanto dalla fragorosa disfatta del derby, è merito anche di una tenuta difensiva sopra le righe, di cui Thiaw è stato grande protagonista.

In questo inizio infatti, nelle dieci gare ufficiali disputate, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata per ben 6 volte. Una percentuale importante che denota la grande attenzione applicata in fase difensiva. L’anno scorso invece la retroguardia del Milan, forse anche a causa della prolungata assenza di Mike Maignan, aveva registrato più di qualche difficoltà. In questa stagione invece la coppia formata da Tomori e Thiaw sta regalando grandi soddisfazioni a Stefano Pioli, che si gode una coppia di centrali forti e giovani.