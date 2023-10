La ‘vendetta’ su Gasperini: il piano del suo ex allievo fa preoccupare

Un ex calciatore di Gasperini prova a fare lo ‘sgambetto’ al tecnico dell’Atalanta: ecco di chi si tratta.

La prossima settimana riprenderà la Serie A, momentaneamente in pausa per la sosta nazionali; gli occhi saranno, ovviamente, puntati sul big match Milan Juventus che può dare indicazioni molto importanti e far capire le ambizioni di due squadre con l’obiettivo di essere protagoniste fino alla fine. Sono diverse, però, le partite interessanti del prossimo turno del massimo campionato italiano.

Una di queste è, senza ombra di dubbio, Atalanta Genoa che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi; i bergamaschi vogliono lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League e cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta, nell’ultimo turno di campionato, in casa della Lazio.

Situazione opposta quella del Genoa a cui serve un risultato positivo in ottica salvezza; i ragazzi di Gilardino arrivano a questo appuntamento con la voglia di rifarsi dopo quanto successo contro il Milan. La sfida tra Atalanta e Genoa sarà anche un match decisamente particolare per un giocatore; stiamo parlando di Malinovskyi, ex giocatore del club bergamasco e che potrebbe regalare un dispiacere al suo vecchio allenatore. Prima però bisogna pensare alla nazionale.

Malinovskyi tra Nazionale e Genoa: l’Atalanta deve fare attenzione

Come detto, per Malinovskyi ci sono appuntamenti molto importanti sul calendario e il primo è quello con la sua nazionale; l’Ucraina è nel girone dell’Italia e vuole provare ad arrivare prima degli azzurri soffiando la qualificazione diretta ai ragazzi di Spalletti. Per far questo, però, bisognerà essere perfetti in modo da arrivare nel migliore dei modi alla decisiva sfida contro gli azzurri, in programma il prossimo venti novembre.

Dopo gli impegni con la nazionale, Malinovskyi si potrà concentrare nuovamente sul Genoa con il club impegnato, alla ripresa del massimo campionato italiano, nella complicata partita contro l’Atalanta. Un match decisamente speciale per il classe 1993 considerando come il giocatore abbia vestito, in passato, la maglia del club bergamasco.

Il trequartista (che può essere impiegato anche in mezzo al campo per dare maggiore qualità al centrocampo) deve pensare solamente al suo Genoa e ad una partita importantissima in ottica salvezza. Fare punti in casa dell’Atalanta non sarà per nulla semplice considerando le qualità dei ragazzi di Gasperini ma il club neopromosso ha dimostrato, fino a questo momento, di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario e con un giocatore come Malinovskyi ottenere un risultato positivo sembra essere meno complicato del previsto. Il giocatore è pronto a fare uno scherzetto al suo ex tecnico.