Il vecchio obiettivo torna di moda: l’Inter vuole anticipare tutti

L’Inter torna alla carica per un vecchio obiettivo di mercato: questa volta può essere un affare a basso costo

L’accelerazione per battere la concorrenza. Marotta e Ausilio preparano lo sprint per regalare un altro colpo importante all’Inter.

I nerazzurri valutano la necessità di intervenire nel reparto offensivo, lì dove soltanto Lautaro Martinez e Marcus Thuram rappresentano delle certezze. Arnautovic è alle prese con problemi fisici, Alexis Sanchez fatica ad ingranare e a trovare la forma migliore. Ecco allora che l’idea dei dirigenti nerazzurri è di andare a caccia di una possibile occasione per l’attacco di Inzaghi.

Un’occasione che potrebbe (ri)portare al nome di Mehdi Taremi, attaccante iraniano in scadenza di contratto con il Porto. Il 30enne già nei mesi estivi era stato seguito dall’Inter, ma la società portoghese sparò alto arrivando a chiedere trenta milioni di euro ad inizio agosto.

Cifra poi abbassata quando il Milan sembrava avere in pugno il calciatore, prima che la trattativa saltasse sul rettilineo finale. Proprio per evitare un ritorno di fiamma dei cugini rossoneri (ad oggi non in programma), l’Inter – stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’ – starebbe provando ad anticipare i tempi e chiudere l’affare Taremi.

Calciomercato Inter, Taremi a gennaio: le condizioni

Ovviamente molto dipenderà da quali saranno le richieste del Porto per privarsi dell’attaccante a stagione in corso. Richieste che non potranno che tener conto della scadenza di contratto a giugno e dell’intenzione di Taremi di non prolungare l’accordo con la società lusitana.

L’Inter, davanti ad un prezzo ridotto, potrebbe provare a prendere l’iraniano già nel mercato di gennaio, sfruttando il posto da extracomunitario ancora libero e il decreto crescita. Non dovesse andare bene l’assalto invernale, Taremi a parametro zero resterebbe un’opportunità ghiotta per Marotta in estate.

L’amministratore delegato nerazzurro ha spesso sfruttato i contratti in scadenza per piazzare importanti colpi di mercato. Da Calhanoglu a Onana, la lista interista è già lunga e potrebbe arricchirsi ancora: Taremi è nel mirino.