Bonucci e la chat con Fagioli, ma nessuna scommessa: ecco cosa rischia

Nelle chat con Nicolò Fagioli sembra essere presente anche Bonucci, che avrebbe però scommesso: ecco quali rischi corre il centrale

Il calcio italiano è in pieno caos scommesse, con tre giocatori di talento e nel giro della Nazionale coinvolti: si tratta di Nicolò Fagioli, che sta collaborando con la giustizia, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Ora la situazione legata al centrocampista della Juventus rischia di allargarsi e coinvolgere anche tutti quelli che sapevano e non hanno denunciato. Tra questi, potrebbe esserci Leonardo Bonucci.

Come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, chiunque venga a sapere di un giocatore o di una società che abbia scommesso o stia per farlo, ha l’obbligo di informare “senza indugio” la Procura federale. Un obbligo, appunto, che se non perseguito può portare ad una squalifica non inferiore a 6 mesi. Questo sarebbe il rischio che starebbe correndo Leonardo Bonucci: ecco cosa sta succedendo.

Bonucci e la chat con Fagioli: il centrale rischia la squalifica

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, tra le chat presenti sul cellulare di Nicolò Fagioli esaminate dalla Procura federale ce ne sarebbe una anche con Leonardo Bonucci.

In questa chat, il centrocampista piacentino e il difensore viterbese avrebbero parlato espressamente delle scommesse. È importante specificare che non sono state rilevate prove di possibili puntate effettuate dall’attuale difensore dell’Union Berlino, che quindi rischierebbe solo qualora dovesse essere verificato che fosse a conoscenza delle scommesse di Fagioli e non avesse denunciato alla Procura federale.

Bonucci, peraltro, non sarebbe il solo trovato nelle chat del giovane centrocampista bianconero. Sarebbero in corso degli accertamenti anche su altri tesserati (non calciatori) che potrebbero essere stati a conoscenza del vizio di Fagioli, tra questi anche un membro dello staff tecnico. In ogni caso, non si tratterebbe di Massimiliano Allegri, che sarebbe stato all’oscuro di tutta questa vicenda. Agli atti ci sarebbe una conversazione tra Fagioli e Bonucci a tema scommesse, ecco perché il difensore potrebbe essere a rischio squalifica: l’indagine, intanto, prosegue e potrebbe allargarsi a macchia d’olio. Per il momento, nel dossier di Giuseppe Chinè gli unici nomi presenti sono quelli di Fagioli e di Tonali.