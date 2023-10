Aebischer, centrocampista fondamentale per il Bologna: le statistiche non mentono

Aebischer è un giocatore del Bologna ; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista di Thiago Motta

Il Bologna vuole essere una delle squadre protagoniste di questa stagione; dopo otto giornate il club ha ottenuto due vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta all’esordio in campionato contro il Milan. I ragazzi di Thiago Motta stanno dimostrando grande personalità e un gioco con una precisa idea; Aebischer e compagni, indipendentemente dall’avversario, vogliono fare la partita e controllare il pallino del match.

Una caratteristica molto importante e che ha permesso al Bologna di levarsi soddisfazioni importanti contro squadre con ambizioni di vertici. Difficile dire dove possono arrivare i rossoblù; la stagione è molto lunga ma la squadra, in questa prima parte di campionato, ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi, fino alla fine, un posto nella prossima Conference League.

Come ha giocato Aebischer nell’ultima partita: Bologna Inter

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha visto il Bologna fare visita all’Inter; i primi minuti, per i ragazzi di Thiago Motta, sono stati decisamente complicati con i nerazzurri che si sono portati sul due a zero grazie ad Acerbi e Lautaro Martinez. Una delle caratteristiche dei rossoblù, però, è sempre stata la capacitò di non mollare mai restando sempre in partita. E’ successo anche a San Siro con il Bologna bravo prima a riaprire la gara per poi trovare la rete del pareggio.

Ottimo punto quello conquistato dai rossoblù che, in questo modo, possono trascorrere una sosta in fiducia e con estrema serenità. Tra i protagonisti del match di San Siro non possiamo non menzionare Aebischer autore di una prestazione decisamente positiva. In mezzo al campo si è disimpegnato piuttosto bene aiutando il reparto arretrato e dettando tempi e ritmi di gioco, grazie alla sua tecnica, quando il Bologna era in possesso palla.

Fantacalcio: i voti di Aebischer

Giocatore, dunque, fondamentale per il Bologna e il sistema di gioco di Thiago Motta; Aebischer, però, è decisamente importante anche dal punto di vista fantacalcistico considerando la sua capacità di avere un rendimento decisamente positivo. Il suo esordio, nella prima partita di campionato contro il Milan, è stata chiusa con un cinque e mezzo a causa dell’ammonizione presa.

Sufficienza piena nelle successive due partite, la trasferta in casa della Juventus (dove i rossoblù hanno fornito una prestazione decisamente importante) e nel match casalingo con il Cagliari. Mezzo voto in più, sei e mezzo, nel match in casa del Verona dove il Bologna ha raccolto un punto. Anche contro il Napoli avrebbe preso lo stesso voto ma un cartellino giallo lo ha portato a sei.

Le ultime tre partite disputate dai rossoblù, contro Monza, Empoli e Inter dove la squadra ha raccolto cinque punti, Aebischer ha raccolto tre sufficienze piene a testimonianza di come riesca ad avere una continuità di rendimento decisamente importante e soprattutto costante.

Aebischer come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Bologna, sul suo account Instagram, pubblica post principalmente calcistici. Aebischer ha deciso di commentare anche la prestazione della sua squadra dopo il pareggio di San Siro con l’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michel Aebischer (@michel.aebischer)

Aebischer nella probabile formazione di Bologna Frosinone

Alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le nazionali, ci sarà la sfida con il Frosinone; si preannuncia un match molto interessante considerando che si affrontano due squadre decisamente in forma e che vogliono ritagliarsi un ruolo importante. Per il Bologna si tratta di una chance da sfruttare per salire ulteriormente in classifica; i rossoblù conteranno sul loro solito gioco, sulla voglia di dominare l’avversario e fare la partita e su alcune individualità di spessore.

In mezzo al campo, Thiago Motta potrà contare su Aebischer. Il centrocampista con la sua qualità può andare a gestire il centrocampo e dettare tempi e ritmi di gioco. Sarà, senza nessun dubbio, elemento importante per lo sviluppo della partita. Andiamo a vedere la probabile formazione del Bologna con la presenza del centrocampista dal primo minuto. Skorupski; Lykogiannis, Calafiori, Beukema, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Ziekzee

Aebischer nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore dal rendimento costante e in grado di portare diverse soddisfazioni sia alla propria squadra sia ai fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Aebischer.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: due

Espulsioni: due

Fanta media: 6

Aebischer e l’importanza nella rosa di Thiago Motta

Il sistema di gioco di Thiago Motta, il 4-2-3-1, è un modulo con cui i rossoblù vogliono andare a dominare l’avversario e a fare la partita sempre e comunque. Una caratteristica che stiamo vedendo in queste prime giornate di campionato e con cui il Bologna spera di togliersi importanti soddisfazioni; la Conference League, se si continua così, non sembra essere obiettivo impossibile.

Uno dei protagonisti del Bologna è, senza nessun dubbio, Aebischer; centrocampista tecnico, forte fisicamente, abile nel dettare tempi e ritmi di gioco va a comporre (insieme a Freuler) una perfetta coppia di centrocampo che si completa e porta al Bologna il giusto mix di equilibrio, dinamismo, forza fisica e anche inserimenti. Il classe 1997, all’interno della rosa di Thiago Motta, è fondamentale e può essere determinante per il proseguo della stagione.