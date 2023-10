Si sente già della Juventus: “Mi mancherà tutto qui”. E svela il prezzo

Possibile colpo di mercato da parte della Juventus con il giocatore che ha già svelato il prezzo del possibile affare

La Juventus dalla scorsa stagione gioca con il 3-5-2; un sistema che, piano piano, sta portando i risultati sperati. L’obiettivo dei bianconeri è ovviamente quello di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata; Allegri può contare su una rosa di assoluto livello e il fatto di non giocare le coppe, potendo preparare gli impegni settimana dopo settimana, deve essere considerato come un punto a favore di Vlahovic e compagni.

Non solo il presente con la voglia di tornare a dominare il massimo campionato italiano ma anche il futuro e da questo punto di vista si sta pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Considerando sempre il 3-5-2 del tecnico, i bianconeri potrebbero mettere a segno un colpo di mercato molto interessante.

Parliamo di un giocatore che può essere impiegato sia nel ruolo di trequartista (si andrebbe ad inserire perfettamente nel sistema di gioco bianconero) ma anche come esterno offensivo qualora Allegri dovesse decidere di cambiare modulo e passare al 4-3-3. Elemento, dunque, che potrebbe dare un contributo importante alla Juventus del futuro e andare ad aumentare il tasso tecnico della rosa bianconera.

Juventus, occhio a Edyard Spertsyan: servono quindici milioni

Sulla trequarti la Juventus può contare su un Chiesa che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; in futuro, però, l’ex Fiorentina potrebbe avere concorrenza considerando la possibilità di vedere, in bianconero, Edyard Spertsyan. Si tratta del classe 2000 in forza al Krasnodar con gli osservatori della Juve invitati a vedere il ragazzo nella partita (valida per la qualificazione ai prossimi Europei) della sua Armenia contro la Lettonia.

Un giocatore con colpi interessanti e che potrebbe crescere notevolmente all’interno del massimo campionato italiano; Spertsyan, come riporta tribalfootball, ha rivelato di sentirsi già lontano dal Krasnodar. “Voglio provare ad andare in Europa” ha sottolineato il classe 2000 consapevole di come questo trasferimento rappresenterebbe un punto importante per la sua carriera.

La Serie A è un campionato complesso ma il ragazzo ha le qualità per riuscire a fare bene; a questo bisogna aggiungere come una squadra come la Juventus sia il massimo a cui poter aspirare considerando la storia dei bianconeri e la voglia, ogni stagione, di lottare per obiettivi importanti. Da un punto di vista economico, il prezzo viene svelato dallo stesso Spertsyan che parla di quindici milioni di euro; cifra accessibile per i bianconeri. Il trequartista sembra sentirsi già un ex del Krasnodar sognando un futuro in Europa con la Juventus sullo sfondo.