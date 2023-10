Osimhen e Vlahovic ‘incastrati’, ma in Serie A c’è chi ha fatto peggio

Osmhen e Vlahovic, due dei principali attaccanti della Serie A, faticano in zona offensiva ma c’è chi ha fatto peggio di loro

Il campionato di Serie A è andato in pausa per la sosta delle nazionali; dopo otto giornate abbiamo delle prime indicazioni come, ad esempio, la lotta tra le due milanesi in vetta alla classifica, la voglia della Juventus di inserirsi in questa corsa, le difficoltà del Napoli e la possibilità di avere nella Fiorentina una grande rivelazione di stagione. Tante situazioni anche sul fondo della classifica con determinate squadre in difficoltà e la voglia di riscattarsi alla ripresa del massimo campionato italiano.

Per quanto riguarda il discorso marcatori, invece, troviamo Lautaro Martinez al comando della classifica con dieci gol realizzati; un primato dovuto anche al poker realizzato in casa della Salernitana dove il suo ingresso ha permesso ai nerazzurri di conquistare i tre punti. A quota sei, invece, troviamo Osimhen; il centravanti del Napoli è uno dei punti di forza del club partenopeo.

La squadra ha come obiettivo quello di difendere lo scudetto vinto nella passata stagione; anche se l’inizio non è stato dei migliori, i ragazzi di Garcia hanno tutto il tempo per recuperare il terreno perduto. Un altro grande attaccante del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, Vlahovic; il centravanti è a quota quattro gol e vuole essere grande protagonista in un campionato dove la sua Juventus vuole lottare per il titolo.

I due giocatori, Osimhen e Vlahovic, sono però anche tra i giocatori ad aver fallito un numero importante di gol fino a questo momento. Ci sta, però, chi ha fatto peggio e si prende il primo posto in questa particolare classifica.

Classifica big chance fallite: Lucca primo, l’elenco completo

Osimhen del Napoli ha fallito quattro grandi occasioni da gol e tra queste non possiamo non andare a menzionare il rigore sbagliato in casa del Bologna sul punteggio di zero a zero. Stesso numero di chance non concretizzate anche da Vlahovic; per il centravanti bianconero valo lo stesso discorso del suo collega dal momento che, in casa dell’Empoli, non ha concretizzato l’occasione dagli undici metri.

Come detto, però, ci sta chi ha fatto peggio; al primo posto di questa particolare classifica, con sei occasioni da gol non concretizzate, troviamo Lucca. Il centravanti è la conferma di un momento non semplicissimo dell’Udinese dal punto di vista realizzativo dal momento che i friulani, in otto giornate di Serie A, hanno realizzato solamente quattro gol. Ecco la classifica dei giocatori con il maggiore numero di occasioni fallite.