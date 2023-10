Pavard ‘risponde’ al Bayern: “Perché ho scelto l’Inter”

Benjamin Pavard in una intervista parla del suo passaggio all’Inter, rispondendo ai messaggi arrivati dal Bayern

Il suo acquisto è stato grandemente richiesto da Simone Inzaghi, per la sua bravura come braccetto difensivo, cruciale per il gioco dell’Inter. Benjamin Pavard, arrivato in chiusura di mercato, è stato uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti nerazzurra. Una scelta convinta da parte del difensore francese, che la ribadisce in una intervista ai microfoni di ‘Canal Plus’.

Il giocatore, rispondendo alle dichiarazioni dell’ex compagno di squadra Coman, che non avrebbe compreso la sua decisione di firmare per un club dal minor lignaggio internazionale rispetto al Bayern Monaco, ha spiegato: “Il Bayern mi ha dato tanto, anche grazie a loro sono ciò che sono adesso. Ma l’Inter è un club leggendario, l’anno scorso è stato finalista di Champions League. L’Italia è il paese dei difensori e anche i nerazzurri hanno una grande tradizione, con giocatori come Samuel e Zanetti, una vera leggenda. Per me era arrivato il momento di cambiare e provare nuove avventure. L’ambiente di San Siro è eccezionale, non sono rimasto deluso dai racconti di Giroud e Theo Hernandez. All’Inter sono davvero felice”.