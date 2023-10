Miretti, doppio ruolo per il centrocampista della Juventus

Miretti è un giocatore della Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista bianconero

La Juventus vuole vivere una stagione da protagonista; i bianconeri, dopo quanto successo lo scorso anno, devono lottare per lo scudetto. Allegri ha una rosa in grado di restare in vetta alla classifica fino alla fine e soprattutto devono sfruttare, nel migliore dei modi, l’assenza dalle coppe. Il fatto di non dover scendere in campo ogni tre giorni, potendo preparare le gare settimanalmente, può rappresentare un punto di forza di non poco conto per Vlahovic e compagni.

In mezzo al campo, la Juve può contare su diversi giocatori di qualità e tra questi troviamo, senza nessun dubbio, Miretti. Il centrocampista può andare a fornire un contributo determinante all’interno di una stagione assolutamente importante per i bianconeri.

Come ha giocato Miretti nell’ultima partita: Juventus Torino

L’ultima partita giocata dalla Juventus, prima della sosta per le nazionali, ha visto i bianconeri affrontare il Torino in un derby della Mole ricco di insidie considerando la forza fisica dei granate e la assenze, di non poco conto, di Vlahovic e Chiesa. I ragazzi di Allegri hanno dato una risposta decisamente positiva; ottimo approccio, recupero palla, pressing costante e ricerca di sfruttare i propri punti di forza.

I bianconeri hanno aperto e chiuso la partita sulle palle inattive; prima il gol di Gatti che è stato bravo a crederci fino alla fine e poi il colpo di testa di Milik per andare a battere il Torio e conquistare tre punti decisamente importanti in ottica classifica.

Miretti ha giocato tutto il primo tempo nella posizione di seconda punta alle spalle del centravanti; la prestazione è stata positiva anche se il centrocampista è in grado di esprimere tutto il suo potenziale nel ruolo di mezzala. La scelta di Allegri è stata dettata probabilmente da due motivi: dare maggiore compattezza al centrocampo e tenersi una punta in panchina in modo da avere un giocatore in grado di cambiare la partita a gara in corso.

Fantacalcio: i voti di Miretti

L’apporto di Miretti, all’interno della stagione bianconera, può essere fondamentale ma bisogna andare a menzionare anche il discorso fantacalcistico. Il giocatore, nonostante sia ancora a zero per quanto riguarda la voce bonus, ha la possibilità di regalare diverse soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui.

L’esordio in campionato è arrivato alla prima partita in casa dell’Udinese; un match dove ha disputato una buona prestazione conquistando un buonissimo sei. Miretti, non impiegato nella seconda partita di campionato (contro il Bologna) è tornato in campo ad Empoli dove il cinque e mezzo è diventato cinque a causa dell’ammonizione ricevuta. La quarta giornata ha visto la Juventus affrontare la Lazio nel big match vinto dai bianconeri per tre a uno; vittoria con Miretti rimasto in campo sessanta minuti. Anche in questo caso il voto è stato influenzato dall’ammonizione facendo diventare il sei un cinque e mezzo.

Altro cinque e mezzo nella trasferta di Reggio Emila dove la Juventus ha vissuto una serata decisamente negativa sotto tutti i punti di vista; nessun voto contro il Lecce essendo entrato a quattro minuti dalla fine. Diverso il discorso nella trasferta di Bergamo dove la sua prestazione gli è valsa la sufficienza piena. Arriviamo, infine, al derby con il Torino che ha portato a Miretti un cinque e mezzo.

Miretti come ha commentato su Instagram

Nel profilo Instagram di Miretti troviamo post di diverso tipo tra cui quelli, ovviamente, a tema calcistico; l’ultimo in relazione alla sua squadra risale al successo per tre a uno contro la Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABIO MIRETTI (@iamfabiomiretti)

Miretti nella probabile formazione di Milan Juventus

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Juventus affronterà il Milan a San Siro in un big match non decisivo ma importante per le ambizioni di entrambe le squadre. I bianconeri, con un risultato positivo, aumenterebbero e non poco le proprie possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto. Sarà una partita difficile considerando le qualità dei rossoneri ma Allegri può contare su una rosa di assoluto livello.

Tra i protagonisti troveremo, senza ombra di dubbio, Miretti; il centrocampista, con il suo dinamismo e la sua qualità nell’inserimento, possono andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza dell’azzurro dal primo minuto. Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, McKennie; Chiesa, Milik.

Miretti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore importante per la Juventus ma fondamentale anche per quanto riguarda il discorso fantacalcistico considerando la possibilità di portare bonus. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Miretti.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.58

Miretti, mezzala di qualità: cosa può portare alla Juventus

Un giocatore importante all’interno di una stagione dove i bianconeri vogliono essere grandi protagonisti e lottare, fino alla fine, per la vittoria dello scudetto visto quanto successo nel recente passato. Allegri ha una rosa di assoluta qualità e può contare su giocatori di assoluto spessore.

Tra questi non possiamo non menzionare Miretti; il centrocampista fornisce un contributo importante sotto diversi punti di vista: giocatore fisico, dinamico e con la possibilità di sfruttare la qualità negli inserimenti per andare a far male alla difesa avversaria. L’obiettivo della Juve, in questa stagione, è piuttosto chiaro e per raggiungerlo Allegri ha bisogno di tutti compreso Miretti.