Gasperini non lo fa giocare: a gennaio si decide tutto

Il giocatore con Gasperini sta trovando poco spazio; una situazione da monitorare e che potrebbe evolversi nel corso del mercato invernale

Dopo le prime otto giornate di Serie A, possiamo trarre le prime conclusioni; una delle squadre che si candida per avere un ruolo da grande protagonista è, senza ombra di dubbio, l’Atalanta. Il club bergamasco ha raccolto, fino a questo momento, quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte; tredici punti in classifica e squadra vicina alla zona Champions League.

Tornare nella principale competizione europea è uno degli obiettivi dei ragazzi di Gasperini che hanno una rosa per poter lottare fino alla fine per questo importante traguardo. Bisogna poi sottolineare il discorso Europa League con la squadra che vuole arrivare il più lontano possibile. Obiettivi stagionali importanti per Gasperini a cui serve tutta la rosa per essere protagonista sia in Italia sia in ambito internazionale.

Da questo punto di vista, però, dobbiamo analizzare la situazione di un giocatore che, fino a questo momento, sta trovando veramente poco spazio nonostante abbia le qualità per dare un contributo determinante all’interno di una stagione dove, come detto, l’Atalanta ha bisogno di tutti. Il giocatore in questione è Miranchuk che sta avendo una prima parte di stagione decisamente complessa.

Miranchuk, inizio difficile: solo cinquantasei minuti giocati

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, il Torino ha provato a riportare Miranchuk alla corte di Juric in modo da regalare al tecnico un trequartista di assoluto livello. L’operazione, però, non è andata a buon fine e il giocatore è rimasto all’Atalanta; a Bergamo, fino a questo momento, le cose non stanno andando per il verso sperato.

Miranchuk, infatti, sta avendo poco spazio; il classe 1995 ha giocato solamente cinquantasei minuti tra Europa League (è sceso in campo contro il Rakow) e Serie A dove è stato impiegato contro Fiorentina e Verona. Minutaggio decisamente ridotto per un giocatore dalle qualità indiscusse. La situazione potrebbe evolversi nel corso del prossimo mercato di gennaio con il giocatore che ha due possibilità e la prima è quella di cercarsi un’altra sistemazione magari in prestito considerando un contratto in scadenza nel 2025.

Non possiamo però escludere la possibilità che Miranchuk resti a Bergamo anche perché la stagione è lunga, l’Atalanta ha diversi impegni da affrontare e il giocatore può fornire un contributo determinante per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. L’inizio di stagione non è stato dei migliori ma l’Atalanta, da qui a gennaio, è chiamata a numerose sfide e un giocatore come Miranchuk può risultare determinante.