Ferguson, il trequartista che può trascinare il Bologna

Ferguson è un giocatore del Bologna; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

In questa stagione, il Bologna sta dimostrando di poter essere una della sorprese del campionato; dopo otto giornate, infatti, i ragazzi di Thiago Motta hanno due vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta nella prima partite di Serie A in casa del Milan. Tanti i punti di forza di questa squadra a partire da una solidità difensiva che, fino a questo momento, ha portato solamente sei gol incassati.

Non possiamo poi non parlare del gioco del Bologna; una squadra con una precisa identità di gioco e con la voglia di andare a fare la partita indipendentemente dall’avversario. Una caratteristica dimostrata anche a San Siro contro l’Inter dove i ragazzi di Thiago Motta hanno saputo rimontare due gol ottenendo un punto preziosissimo per la classifica e il morale. Tra i protagonisti del match Ferguson, trequartista del Bologna.

Come ha giocato Ferguson l’ultima partita: Inter Bologna

L’ultimo match di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha visto il Bologna fare visita a San Siro; match decisamente complicato considerando la forza dei nerazzurri e la profondità della rosa dell’Inter. I ragazzi di Inzaghi sono partiti fortissimo portandosi sul due a zero in pochi minuti.

Il Bologna, però, una grande qualità: restare in partita e non mollare mai. Ecco perché i ragazzi di Thiago Motta hanno trovato prima la rete del due a uno e poi quella del pareggio grazie alla rete di Zirkzee. Un gol nato dal passaggio di Ferguson; il trequartista ha fornito un’altra prestazione importante all’interno di un campionato che vuole vivere da assoluto protagonista. Le sue qualità possono essere determinanti per trascinare la squadra a grandi livelli.

Fantacalcio: i voti di Ferguson

Un giocatore importantissimo per il Bologna ma che può regalare diverse soddisfazioni anche a livello fantacalcistico tra gol e assist. L’esordio contro il Milan è stato chiuso con la sufficienza piena; in casa della Juventus è arrivata una grande prestazione dove ha trovato anche il gol del momentaneo uno a zero. Rete che ha permesso a Ferguson di ottenere un bel dieci in pagella.

Contro il Bologna, invece, il sei in pagella è diventato cinque e mezzo a causa dell’ammonizione ricevuta. Ferguson ha ottenuto altre sufficienze nelle partite contro Verona, Napoli e Monza; il trequartista è stato assoluto protagonista negli ultimi centottanta minuti stagionali della sua squadra.

In casa contro l’Empoli, infatti, ha fornito l’assist ottenendo un otto pieno come voto; infine la trasferta di San Siro anche questa caratterizzata da un passaggio vincente che, unito all’ammonizione, gli ha fatto guadagnare un sette e mezzo.

Ferguson come ha commentato su Instagram

Nell’account Instagram di Ferguson troviamo post di diverso tipo tra cui, ovviamente, quelli di natura calcistica in relazione ai risultati della sua squadra. Anche dopo il pareggio con l’Inter, dove è stato assoluto protagonista, il trequartista ha commentato con un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferg (@lewisferguson6)

Ferguson nella probabile formazione di Bologna Frosinone

Al momento il campionato è in pausa per la sosta nazionali; alla ripresa il Bologna ospiterà il Frosinone in un match molto importante. I ragazzi di Thiago Motta, contro un’altra squadra grande protagonista della Serie A, vogliono conquistare altre tre punti per continuare a restare a contatto con la zona alta della classifica.

Il Bologna farà affidamento, senza ombra di dubbio, su Ferguson; il trequartista può risultare determinante all’interno del sistema di gioco di Thiago Motta. Andiamo a vedere la probabile formazione con la presenza del classe 1999 dal primo minuto. Skorupski; Lykogiannis, Calafiori, Beukema, De Silvestri; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee

Ferguson nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giocatore, dunque, determinante all’interno del sistema di gioco del Bologna; Ferguson sta dimostrando di potersi esprimere al meglio nel 4-2-3-1 di Thiago Motta portando diverse soddisfazioni a livello di gol e assist. In questa prima parte di stagione sta facendo vedere tutte le sue qualità che possono andare a trascinare la propria squadra il più in alto possibile. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Ferguson fino a questo momento

Gol: uno

Assist: due

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.87

Ferguson, punto di riferimento del Bologna: sempre più centrale

Giocatore determinante all’interno del sistema di gioco del Bologna; nel quadrilatero offensivo di Thiago Motta, Ferguson ha come compito quello di andare a creare difficoltà alle difese avversarie servendo sia la prima punta sia i due esterni.

In questa prima parte di stagione sta dimostrando come, tra le linee, riesca a creare problemi agli avversari considerando le sue qualità nell’uno contro uno e la capacità di servire il proprio compagno; la connessione con i propri compagni è sempre più importante e il livello mostrato in campo può solo che far bene al Bologna.

Thiago Motta sta mostrando, fino a questo momento, un gioco propositivo, coraggioso e in grado di trascinare la sua squadra verso grandi traguardi; con un giocatore come Ferguson sembra tutto più semplice.