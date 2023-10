DIRETTA Qualificazioni Europei, Italia-Malta: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Nicola’ tra l’Italia di Spalletti e il Malta di Marcolini in tempo reale

L’Italia ospita Malta a Bari in una gara valida come sesta giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania. Una sfida che sulla carta appare impari che sarà diretta dall’arbitro croato Strukan.

Da una parte gli Azzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla vittoria interna contro l’Ucraina di settembre, vanno a caccia di un altro successo per continuare il testa a testa proprio con i gialloblu – reduci dal successo sulla Macedonia del Nord di oggi pomeriggio – per il secondo posto dietro l’Inghilterra che vale la qualificazione diretta. Dall’altra i Cavalieri di San Giovanni dell’italiano Michele Marcolini, invece, sognano un risultato positivo per entrare nella storia e abbandonare quota zero in classifica. La partita sarà visibile in tv in esclusiva su Rai 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Rai Play. All’andata, a Ta’ Qali, l’allora Nazionale di Mancini si impose con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pessina. Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Nicola’ tra Italia e Malta live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Italia-Malta

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT Spalletti

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Pepe, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Montebello, P. Mbong. CT Marcolini

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra punti 13, Ucraina* 10, Italia** 7, Macedonia del Nord* 3, Malta 0.

*una partita in più

** una partita in meno