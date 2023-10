Bove, dinamismo e corsa al servizio della Roma

Bove è un giocatore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista giallorosso

La Roma, dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta in finale di Europa League ai calci di rigore, è ripartita con diverse novità. In mezzo al campo sono stati acquistati tre giocatori ma sono rimasti anche alcuni elementi dell’anno passato. Uno di questi è Bove e la sensazione è che, in questa stagione, il centrocampista sia alla stagione della definitiva consacrazione.

Giocatore dinamico, forte fisicamente, dotato di grande corsa e spirito di sacrificio; un centrocampista che può risultare determinante sia in fase difensiva recuperando diversi palloni sia in fase offensiva. Bove, infatti, non disdegna l’inserimento alle spalle della difesa avversaria come dimostrato nella passata stagione quando un suo gol ha permesso alla Roma di vincere contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Il suo apporto può essere a dir poco determinante nel corso della stagione.

Come ha giocato l’ultima partita Bove: Cagliari Roma

L’ottavo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta per le nazionali, ha visto la Roma fare visita al Cagliari; match che poteva risultare complicato se non fosse stato per l’approccio dei giallorossi bravi ad indirizzare subito la gara. Pratica chiusa nel primo tempo e seconda frazione dove i ragazzi di Mourinho hanno semplicemente aumentato il proprio vantaggio.

Uno dei protagonisti è stato Bove che, con la sua fisicità, ha fronteggiato il dinamismo del centrocampo del Cagliari; la voglia di recuperare palla del classe 2002 ha portato all’occasione di Dybala ma l’argentino non è riuscito a trovare la via della rete. Nella ripresa il suo dinamismo è risultato fondamentale per sigillare la vittoria. Prestazione importante

Fantacalcio: i voti di Bove

Rispetto ad altri centrocampisti, Bove non sembra avere (nelle corde) un numero di dieci gol stagionali. Il suo apporto, però, è fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso; bisogna anche parlare del punto di vista fantacalcistico dal momento che le prestazioni dell’azzurro possono essere determinanti per chi ha deciso di puntare su questo giocatore.

L’esordio è arrivato alla prima giornata contro la Salernitana e gli è valso un sei in pagella; rimasto fuori nel match con il Verona, Bove è tornato in campo nel big match dell’Olimpico contro il Milan e anche in questo caso si è guadagnato la sufficienza. Sei e mezzo, invece, il voto guadagnato contro l’Empoli.

Niente voto a Torino con il centrocampista giallorosso in campo in casa del Genoa in una partita veramente negativa da parte della squadra. Bove finisce il match con un cinque. Doppia sufficienza, invece, nelle ultime due partite giocate dall’azzurro contro Frosinone e appunto Cagliari.

Bove come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Roma ha un proprio account Instagram anche se non posta con costanza; l’ultimo post sulla propria squadra risale al ritiro estivo con i giallorossi impegnati nella preparazione della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)

Bove nella probabile formazione di Roma Monza

Una volta terminata la sosta per le nazionali ci sarà il match tra Roma e Monza, in programma all’Olimpico all’ora di pranzo di domenica. Test importante per i giallorossi considerando la qualità del Monza ma i ragazzi di Mourinho non hanno alternative: devono vincere in modo da continuare a risalire la classifica e presentarsi, nel migliore dei modi, alla sfida di San Siro con l’Inter.

Per conquistare i tre punti ci si affiderà alla vena realizzativa di Lukaku il cui impatto con l’ambiente giallorosso è stato, a dir poco, importante. Sarà protagonista della gara anche Bove nonostante il centrocampista potrebbe partire dalla panchina; il suo dinamismo e il suo agonismo possono risultare fondamentali anche da subentrato.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con Bove che, almeno inizialmente, partirà dalla panchina. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Lukaku, Belotti

Bove nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un centrocampista in grado di fornire corsa, dinamismo e tanta sostanza alla propria squadra; Bove è elemento importantissimo all’interno della rosa giallorossa. La Roma ha obiettivi di spessore sia in campionato sia nelle coppe; uno come l’azzurro rischia di risultare determinante, per raggiungere i traguardi prefissati. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del giocatore fino a questo momento

Gol: zero

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.91

Bove e la crescita nella Roma: giocatore sempre più importante

La cosa più importante da dire per quanto riguarda Bove è la crescita, esponenziale, che sta avendo questo ragazzo. Sotto la gestione di Mourinho sta diventando un giocatore sempre più determinante nel sistema di gioco dei giallorossi; sia che parta dal primo minuto sia che entri a gara in corso, l’azzurro è riuscito a ritagliarsi un ruolo di un certo peso nella Roma.

Giocatore in grado di dare sostanza, dinamismo e fisicità al centrocampo giallorosso; la Roma per raggiungere gli obiettivi prefissati, sia in campionato sia nelle coppe, ha assolutamente bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Bove.