Altro guaio per Spalletti, non ce la fa: lascia il ritiro

Altra brutta notizia per Luciano Spalletti: il tecnico azzurro perde l’attaccante, costretto a lasciare la Nazionale

In una settimana certamente tormentata per Luciano Spalletti, arriva un’altra brutta notizia per il ct dell’Italia. Mattia Zaccagni infatti è rientrato a Roma.

L’attaccante della Lazio è da tempo alle prese con alcuni problemi fisici e aveva raggiunto Coverciano soltanto in un secondo momento. Dopo essersi sottoposto ad ulteriori accertamenti, il calciatore romagnolo non è però partito con il resto della squadra per Bari e non si aggregherà neppure per la trasferta di Londra. Spalletti dovrà dunque fare a meno di una preziosa arma nella difficile sfida contro l’Inghilterra che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del girone e la qualificazione azzurra.

Questo il comunicato diramato dalla Nazionale: “Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al Centro di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza”.