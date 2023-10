Altro che Conte, erede di Garcia a Napoli: “L’occasione della vita”

Il tormentone legato al nome dell’eventuale dopo Garcia continua a tenere banco in casa Napoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sosta delle Nazionali di fuoco. Nonostante l’interruzione dei vari campionati, sono tantissimi i temi che stanno calamitando l’attenzione mediatica, a cominciare dal caso scommesse ormai letteralmente deflagrato. Tuttavia, a prendersi la scena nei giorni scorsi è stata anche la situazione in casa Napoli.

Come rivelato da calciomercato.it, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto due giorni fa un colloquio con Antonio Conte per offrirgli di fatto la panchina del Napoli. Al termine del confronto, risoltosi con un nulla di fatto, De Laurentiis ha confermato Garcia, dopo aver memorizzato la volontà di Conte di prendersi ancora dei mesi prima di ritornare su una panchina. Come già annunciato dal tecnico salentino nel corso della festa della Juventus per il centenario della famiglia Agnelli, l’ex tecnico del Tottenham aveva già espresso il “desiderio di godersi la famiglia” dopo “aver fatto una scelta precisa“. Tormentone in casa Napoli risolto? Sì, almeno per il momento.

Panchina Napoli, Perillo rilancia: “De Laurentiis tentato da Giampaolo”

La sensazione è che a pesare come un macigno sul futuro di Garcia sarà il prossimo trittico di gare, che vedrà il Napoli impegnato contro Verona, Union Berlino e Milan. Nel caso in cui Osimhen e compagni non dovessero riuscire a centrare i risultati che la piazza agogna, un ribaltone in panchina sarebbe sostanzialmente la soluzione più scontata.

Ecco perché il toto nomi per il dopo Garcia potrebbe ritornare in auge da un momento all’altro. Come evidenziato da Antonello Perillo, vicedirettore del TGR Rai, sarebbero principalmente due i profili monitorati dal Napoli: si tratta di Giampaolo e Tudor. Tra i due, il presidente del Napoli sarebbe stuzzicato soprattutto dall’opzione che porta all’ex tecnico di Milan e Samp, che potrebbe rilanciarsi in una piazza. Sullo sfondo, però, resterebbe sempre Tudor, un profilo molto simile, per caratteristiche e temperamento, a quello di Conte. Ecco quanto riferito da Perillo:

“In caso di esonero di Garcia, De Laurentiis sarebbe tentato soprattutto da Marco Giampaolo, al quale offrirebbe l’occasione della vita per un grande rilancio. Altro nome valutato con particolare attenzione è quello di Tudor, apprezzato molto per il carattere deciso. La pista Conte sembra del tutto abbandonata, a meno che non torni attuale la prossima estate.”