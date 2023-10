Tutto su Samardzic: Allegri lo vuole, ma c’è un problema

Samardzic è uno dei giocatori più forti dell’Udinese; occhio al prossimo mercato invernale con la Juventus fortemente interessata al ragazzo

L’inizio stagionale dell’Udinese non lo possiamo definire positivo; i friulani, dopo otto giornate di campionato, hanno ottenuto cinque pareggi e tre sconfitte con soli quattro gol fatti e ben dodici subiti. L’ultimo match, prima della sosta per le nazionali, ha visto la squadra pareggiare zero a zero in casa dell’Empoli; un punto che non ha cambiato la classifica della squadra lasciando i ragazzi di Sottil in piena lotta salvezza.

Bisogna cambiare marcia e serve farlo in fretta; al rientro dalla pausa, l’Udinese ospiterà il Lecce in un match da vincere ad ogni costo. Abbiamo detto delle difficoltà realizzative dei friulani che hanno segnato solamente quattro gol; un problema, da questo punto di vista, è rappresentato anche dall’addio di Beto con l’attaccante che rappresentava un punto di forza dell’Udinese.

A livello realizzativo, un giocatore che può cambiare le sorti della squadra è Samardzic; il classe 2002, dopo essere rimasto all’Udinese, vuole trascinare i compagni alla salvezza. Fino a questo momento ha segnato due gol ma ha tutte le caratteristiche per essere assolutamente decisivo nel portare la squadra alla permanenza nel massimo campionato italiano. Il problema per il club friulano, però, può arrivare dal mercato e da una situazione che rischia di portare il giocatore lontano da Udine.

Samardzic piace ad Allegri: l’unico rischio per la Juventus

Il classe 2002, nella scorsa sessione estiva di mercato, è stata ad un passo dall’Inter; il trasferimento in una big potrebbe slittare solamente di qualche mese. Le prestazioni del giocatore, infatti, non sono passate inosservate con la Juventus ad aver messo gli occhi su Samardzic. I bianconeri di Torino, a gennaio, potrebbero aver bisogno di un centrocampista per andare a rinforzare il reparto di Allegri.

Uno dei possibili obiettivi sembra essere proprio Samardzic che, dal punto di vista tattico, si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco di Allegri; nel 3-5-2 del tecnico, infatti, il talento in forza all’Udinese potrebbe essere impiegato sia come mezzala con compiti offensivi sia come trequartista alle spalle della prima punta.

Trattativa molto complessa considerando l’importanza del giocatore nell’Udinese; l’operazione andrebbe in porto solamente con l’apertura, da parte del club friulano, del prestito. Difficile se non impossibile vista la necessità dell’Udinese di non perdere, con la stagione in corso, un giocatore che può risultare determinante per il raggiungimento della salvezza. Samardzic piace alla Juventus con Allegri che spera di ricevere un regalo nel prossimo mercato invernale.