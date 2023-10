Stangata UFFICIALE: doppia sconfitta a tavolino e maxi squalifiche

Nota ufficiale con l’elenco dei nove squalificati e la decisione del giudice: coinvolto anche un componente dello staff della squadra

È arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale inerente la maxi rissa avvenuta nella partita di Juniores Regionale Girone C fra Busca e Albese, sospesa all’80’ sul risultato di 0-0.

Tutto è nato dopo lo scontro verbale fra il massaggiatore dell’Albese, Pierluigi Musso, e il portiere della formazione di casa, il Busca, ovvero Selif Belem. I due sono stati squalificati, come del resto altri sette ‘protagonisti’ della maxi rissa.

Maxi rissa in Busca-Albese: 0-3 a tavolino per entrambe e nove squalificati

Nel dettaglio, il comunicato della Lega Dilettanti:

– Squalifica fino all’8/12 per Pierluigi Musso, massaggiatore dell’Albese, “per condotta ingiuriosa e violenta ai danni di un giocatore avversario. Nello specifico, il Sig. Musso rivolgeva frasi irrispettose al portiere della squadra di casa, Sig. Selif Belem, che reagiva affrontandolo con fare aggressivo. I due tesserati si spintonavano reciprocamente e venivano espulsi”;

– Squalifica per due giornate per Salif Belem (Busca), “espulso per condotta violenta ai danni del dirigente massaggiatore avversario, Sig. Musso, consistita nell’aver reagito a delle ingiurie da questi rivoltegli spintonandolo”;

– Squalifica fino al 9/2/24 per Niang Cheikh (Albese), “per aver preso parte attivamente, con condotte violente ai danni degli avversari, alla rissa scatenatasi in campo al minuto 35 del secondo tempo di gioco, e che ha determinato la definitiva sospensione dell’incontro. In tale frangente il Sig. Niang si “distingueva” in quanto rincorreva e prendeva a ceffoni sul volto e sul braccio sinistro un avversario, lasciandogli evidenti segni, e cercando di colpirlo anche con un calcio diretto all’addome, che veniva schivato”;

– Squalifica fino al 5/1/24 per Roberto Gocevski, Manuel Novara, Simone Giannuzzi (Albese), Josef Palushi, Andrea Guarino, Tommaso Piola (Busca), “per aver preso parte attivamente, con condotte violente ai danni degli avversari, alla rissa scatenatasi in campo al minuto 35 del secondo tempo di gioco, e che ha determinato la definitiva sospensione dell’incontro”.

Il Giudice Sportivo, inoltre, ha deciso di “assegnare gara persa ad entrambe le Società con il risultato di 0-3“.