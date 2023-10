Scommesse, Zaniolo indagato: la reazione e i retroscena

La giornata di Nicolò Zaniolo nell’ambito dell’inchiesta scommesse: le reazioni, l’allenamento e i retroscena

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Quando la sua carriera sembra aver preso una piega positiva, con la ripartenza post-Roma tra l’entusiasmo Galatasaray e il tanto agognato approdo in Premier League, un’altra pesante vicenda extra-campo. Tra i giocatori coinvolti nel caso scommesse c’è anche l’attaccante ora in forza all’Aston Villa, ex Roma: il suo nome è stato tirato in ballo, insieme a quello di Sandro Tonali e dopo Nicolò Fagioli, da Fabrizio Corona.

Ieri poi in poche ore l’esplosione della vicenda anche in Nazionale, con la squadra Mobile che ha fatto ‘visita’ al Centro Tecnico Federale di Coverciano per ascoltare appunto Tonali e Zaniolo. Questo avveniva nel pomeriggio, subito dopo l’allenamento condotto da Luciano Spalletti alla vigilia della partenza per Bari dove domani sera l’Italia affronterà Malta nelle qualificazioni a Euro 2024. Una seduta in cui, tra l’altro, Zaniolo – tra i calciatori non titolari – aveva segnato incassando i complimenti del mister. La mattina stessa invece l’uscita dell’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, in cui ripercorreva anche le ultime vicende extra-campo oltre a quelle dell’avventura finita male con la Roma. “Non ho intenzione di fare guerre, ma poteva finire fiversamente. Voglio comunque lasciarmi il passato alle spalle”, diceva il classe ’99. Che all’improvviso è stato investito dall’ennesimo caso che poco ha a che fare con il calcio giocato. Tutto cambiato rispetto all’intervista rilasciata poche ore prima.

Scommesse, Zaniolo indagato per “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”: la sua reazione

Ieri in giornata gli è stato notificato l’avviso di garanzia dalla Procura di Torino, prima della visita della squadra Mobile. Dall’entourage del giocatore non commentano, così come dalla Roma che non ha intenzione di esporsi. Lo stesso per l’Aston Villa. Anche perché, al netto di eventuali nuovi dettagli, non rischia nulla a livello sportivo. Il club giallorosso è stato poi chiamato in causa comunque: Fabrizio Corona ha annunciato che nel pomeriggio farà il quarto nome coinvolto, che gioca proprio a Trigoria.

Nel frattempo Zaniolo ha lasciato questa mattina Coverciano, le indiscrezioni rivelate dallo stesso ex paparazzo dei vip lo mettono in una posizione pericolosa perché Nicolò avrebbe “scommesso mentre era in panchina in una partita di Coppa Italia”. Per giunta su siti di betting illegali. Il calciatore classe ’99 non può che essere scosso, è indagato – come conferma l’Ansa – per “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa“. I rischi sono enormi: almeno tre anni di squalifica. Dopo due gravi infortuni al ginocchio e la fatica immane per rimettersi in carreggiata, gli scenari per Zaniolo tornano a farsi bui. Così come è adesso il volto di Nicolò, smarrito. La Procura indaga, ha acquisito telefoni e tablet da tutti e tre i calciatori adesso coinvolti, ma in ogni caso l’inchiesta non si fermerà. Altri nomi importanti sembrano destinati a venir fuori dall’ennesimo caso nel calcio italiano.