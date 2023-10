Scommesse, parla Spalletti: “Quello che abbiamo fatto è corretto”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, parla in conferenza stampa di quanto sta accadendo e del caso scommesse

La conferenza stampa della vigilia di Italia-Malta, a Coverciano, finisce inevitabilmente per essere centrata sul caso scommesse che ha coinvolto anche la Nazionale. Anche, se non soprattutto, di questo tema ha dovuto parlare Luciano Spalletti, il CT, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Si parte ovviamente dalle defezioni di Tonali e Zaniolo, dopo essere stati ascoltati in ritiro dalle forze dell’ordine. “E’ stata una notte difficile, come gruppo siamo molto vicini a loro e continueremo a farlo – ha raccontato il CT – E’ giusto aiutarli per gli eventi accaduti, come è stata giusta e corretta la decisione di rimandarli a casa. A prescindere, non era il caso di fargli giocare una partita dopo uno shock del genere. E’ una decisione giusta a prescindere da chi l’abbia presa. La giustizia deve fare il suo corso, se saranno state commesse delle irregolarità bisognerà pagare, funziona così. Dobbiamo cercare di parlare ai giovani di un certo tipo di insidie, concordo con il ministro Abodi“.