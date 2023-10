Pessina, statistiche e curiosità sul centrocampista del Monza

Pessina è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

Il Monza, dopo otto giornate di campionato, occupa il settimo posto in classifica; tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte per una squadra che ha dodici punti e vuole continuare ad essere una grande protagonista della Serie A. I ragazzi di Palladino hanno una precisa identità di gioco e scendono in campo con la voglia di fare risultato indipendentemente dall’avversario che ci si trova di fronte.

Una caratteristica che abbiamo visto anche quando il Monza non è riuscito ad ottenere il risultato sperato; è proprio il coraggio dei ragazzi di Palladino che rende questa squadra una delle realtà più importanti del massimo campionato italiano. Tra i grandi protagonisti del club non possiamo non menzionare Pessina la cui importanza è sotto gli occhi di tutti, anche dal punto di vista tattico.

Come ha giocato Pessina nell’ultima partita: Monza Salernitana

Nell’ultima partita di campionato, prima della sosta per le nazionali, il Monza ha ospitato la Salernitana in un match che poteva portare diverse difficoltà. La squadra di casa, però, ha approcciato la gara alla perfezione trovando, già nel primo tempo, un doppio importantissimo vantaggio. La ripresa, tra le parate di Di Gregorio e la concentrazione avuta dalla squadra, ha visto il Monza andare a legittimare una vittoria preziosissima in termini di classifica.

Grande protagonista del match è stato Pessina; il classe 1997, nel corso del secondo tempo, ha realizzato la rete del tre a zero. Un gol, quello su rigore, che ha chiuso la partita certificando la vittoria del Monza. Altra partita di spessore giocata da un giocatore di grande importanza all’interno del sistema di gioco di Palladino; per le ambizioni della squadra si tratta di un calciatore imprescindibile.

Fantacalcio: i voti di Pessina

Abbiamo, giustamente, menzionato l’importanza di Pessina all’interno del Monza; il centrocampista. però, può regalare diverse soddisfazioni anche a livello fantacalcistico e non solo perché calcia i rigori ma anche a causa della sua capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria. La prima partita di campionato, giocata in casa dell’Inter, ha visto Pessina ottenere come voto un cinque e mezzo. Sufficienza, piena, invece, nel match casalingo contro l’Empoli.

La terza giornata di campionato, in casa dell’Atalanta, non è stata molto positiva per il Monza; Pessina, complice l’ammonizione, ha chiuso con un quattro e mezzo. Sei e mezzo, invece, il voto ricevuto dopo la gara interna con il Lecce. La successiva gara, all’Olimpico contro la Lazio, è stata chiusa con un sei pieno.

Gli ultimi due voti ottenuti da Pessina sono stati replicati nelle partite con il Bologna (sei e mezzo) e con il Sassuolo (sei). Arriviamo, dunque, alla sfida contro la Salernitana dove è stato protagonista con la rete del definitivo tre a zero. Un gol che gli ha permesso di ottenere un bel dieci.

Pessina come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Monza ha un proprio account Instagram; nel suo profilo troviamo post di diverso tipo tra cui quelli a tema calcistico. Dopo la vittoria con la Salernitana, Pessina ha voluto commentare in questo modo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Pessina (@pessinamatteo)

Pessina nella probabile formazione di Roma Monza

Al termine della sosta per le nazionali, il Monza tornerà all’Olimpico, dove ha pareggiato con la Lazio, per affrontare la Roma. Una partita non semplice, considerando le qualità dei giallorossi ma che può offrire delle possibilità per i ragazzi di Palladino.

Uscire con un risultato positivo significherebbe aumentare, e non di poco, la propria autostima. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Pessina; il centrocampista, con i suoi movimenti e la sua qualità, può andare a mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista azzurro. Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato

Pessina nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giocatore fondamentale sia per il Monza sia per i fantallenatori in termini di Fantacalcio; Pessina ha la possibilità, nel corso della stagione, di andare a portare dei bonus importanti in termini di gol e assist. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del centrocampista fino a questo momento

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.37

Pessina e l’importanza tattica per il Monza

Nel sistema di gioco di Palladino non possiamo non andare a parlare di Pessina e dell’importanza del centrocampista. Il classe 1997 lo vediamo nei due in mezzo al campo ma ha le capacità per essere impiegato anche da trequartista alle spalle delle punte. Una duttilità tattica fondamentale per il Monza perché permette, al tecnico, di avere un giocatore capace di portare diverse soluzioni all’interno della partita ma anche nell’arco della stagione.

Bisogna poi andare a parlare della leadership di Pessina all’interno del Monza; un vero e proprio uomo squadra in grado di trascinare i propri compagni. L’obiettivo del club è quello di ripetere la stagione scorsa (provando addirittura a migliorarsi) e per farlo un giocatore come Pessina è a dir poco indispensabile.