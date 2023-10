Maignan, altro che rinnovo: il Milan si tutela con un altro portiere

Il Milan rischia di doversi tutelare in porta a causa del possibile addio di Maignan; ecco l’idea della società rossonera

Una delle grandi protagoniste di questa stagione sarà, senza ombra di dubbio, il Milan; i rossoneri, nell’ultima sessione estiva di mercato, hanno cambiato molto regalando a Pioli una rosa profonda e qualità. L’obiettivo è quello di lottare fino alla fine per lo scudetto, cercare di fare il meglio possibile in Champions League (girone per nulla semplice) e provare ad arrivare in fondo in Coppa Italia. Tutti traguardi che i rossoneri vogliono raggiungere.

Pioli, come detto, può contare su una rosa lunga e di qualità; tra i giocatori più importanti non possiamo non andare a menzionare Maignan; l’estremo difensore è tra i migliori nel suo ruolo e lo dimostra, settimana dopo settimana, con interventi assolutamente decisivi. L’ultimo, in ordine di tempo, in casa del Genoa quando il punteggio era ancora fermo sullo zero a zero.

Il portiere francese, nel finale di partita, è stato espulso e questo gli costerà la partita contro la Juventus alla ripresa del campionato; assenza decisamente pesante visto la qualità di un giocatore che può trascinare i suoi compagni verso grandi traguardi. Elemento, dunque, imprescindibile all’interno della rosa rossonera; Maignan ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2026 ma le sue prestazioni non sono passate inosservate e proprio per questo bisogna monitorare attentamente questa situazione.

Milan, da Carnesecchi a Mamardashvili: ma esiste anche una terza opzione

Il ruolo del portiere è molto delicato ma anche importante perché può trascinare i propri compagni a suo di parate; è il caso di Maignan che, come detto, è uno dei migliori nel massimo campionato italiano. Il Milan sembra stia pensando di tutelarsi con un altro portiere; da questo punto di vista bisogna fare attenzione al nome di Carnesecchi.

L’estremo difensore dell’Atalanta, fino a questo momento, non è il titolare dei ragazzi di Gasperini; parliamo, in ogni caso, di un portiere di valore e decisamente affidabile. Il club bergamasco, per lasciarlo partire, sembra chiedere una cifra intorno ai quindici/venti milioni di euro. Non solo il classe 2000; esiste, infatti, anche l’idea Mamardashvili. Il portiere, in forza al Valencia, sta dimostrando qualità molto importanti.

Per il discorso portiere, in casa Milan, esiste però una terza opzione e siamo sicuri essere la più gradita alla tifoseria rossonera; si tratta, infatti, del rinnovo di Maignan. Come detto l’estremo difensore va in scadenza nel 2026; la società sembra avere l’idea di prolungare il contratto fino al 2028 migliorando anche la parte economica che passerebbe dai 3.2 milioni compresi i bonus a sei milioni.