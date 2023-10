L’agente lo porta alla Roma: “Un colpo già per gennaio”

Le parole dell’agente avvicinano il calciatore al club giallorosso. Può essere il primo colpo del mercato di gennaio

E’ stato un mercato intenso quello che ha vissuto la Roma questa estate. I giallorossi hanno provato in tutti i modi a regalare a Mourinho un grande attaccante.

Missione compiuta, con l’acquisto di Romelu Lukaku, che ha letteralmente infiammato la piazza. Ma nel corso dell’ultimo calciomercato, il club capitolino ha provato ad acquistare anche altri attaccanti. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il club giallorosso ha puntato forte su Marcos Leonardo. Ora la trattativa tra le parti è in stand by e il tempo che passa non aiuta di certo la Roma, visto l’inserimento di altre squadre di Premier League di Bundesliga.

I giallorossi restano però in prima linea per il giocatore, che sta continuando a far bene con il Santos e il suo attuale agente, Julio Sergio, non lo nasconde: “Sa fare gol, è molto capace davanti alla porta, per arrivare in Italia magari deve imparare tante cose a livello tattico, ma è un ragazzo intelligente – ammette a TvPlay – E’ 175 cm, non è altissimo, ma ha qualità tecnica e può essere una grande alternativa per la Roma. E’ un affare che si può fare a gennaio. Io conosco benissimo il direttore del Santos e ho parlato anche con Thiago Pinto. Magari la Roma riesce a prenderlo o a gennaio o a luglio. Il Santos ha venduto due attaccanti: una punta e un esterno. Se cedevano anche Marcos Leonardo succedeva un casino. Hanno trovato l’accordo per essere ceduto o a gennaio o luglio 2024. Il ragazzo sta giocando bene, ha capito la situazione. Speriamo che andrà alla Roma, ma sicuramente andrà via”.

Roma, Sergio suggerisce un portiere: “Bento può far bene”

Si affronta l’argomento portiere. Rui Patricio è stato protagonista di un inizio di stagione per nulla semplice e inevitabilmente è finito nel mirino della critica

Julio Sergio suggerisce così un estremo difensore alla Roma: “C’è un portiere dell’Atletico Paranaense, si chiama Bento. Credo che potrebbe fare bene in Italia. Penso che costi tra i 12-15 milioni di euro. De Gea? A me piace. Se supera le visite mediche è un portiere importante. Ci sono i giocatori che possono arrivare a Roma, piazza calda, con un allenatore come Mourinho e ritrovare la miglior condizione atletica. Rui Patricio? Ha già una certa età e credo che ora sia giusto fare un discorso sui portieri per la formazione giallorossa”.