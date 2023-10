Italia, Zaniolo e Tonali lasciano il ritiro: Spalletti chiama il sostituto

Il commissario tecnico ha dovuto sostituire i due calciatori finiti sotto indagine per calcioscommesse

La Nazionale italiana si trova di fronte ad una situazione complicata. Per il duplice impegno di qualificazione europea dovrà infatti fare a meno di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che hanno abbandonato ieri il ritiro.

Un terremoto che ha sconvolto l’apparente serenità del calcio italiano e che potrebbe portare a gravi conseguenze. Ora però bisogna concentrarsi sul campo, dove gli azzurri sfideranno prima Malta, in un incontro che dovrebbe essere senza storia, e poi voleranno a Wembley per giocare contro l’Inghilterra. Due partite che saranno fondamentali per raggiungere il primo obiettivo dell’era Spalletti, la qualificazione al campionato europeo, in programma la prossima estate.

Italia, fuori Zaniolo e Tonali, dentro Politano, Ricci ed El Shaarawy

I due calciatori, interrogati ieri dalle forze dell’ordine in merito agli ultimi sviluppi della situazione scommesse, hanno abbandonato il ritiro, aprendo la strada ad altri giocatori convocati da Spalletti.

E i tre in questione sono Samuele Ricci, Matteo Politano e Stephan El Shaarawy. I primi due, chiamati nella tarda serata di ieri, sono i sostituti naturali di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Questa mattina però, nonostante la rosa fosse apposto a livello numerico, Luciano Spalletti ha convocato anche Stephan El Shaarawy. L’esterno della Roma, che mancava da Coverciano da oltre due anni, si aggiungerà al gruppo a disposizione del commissario tecnico, che lo conosce bene avendolo allenato. Un ritorno in azzurro che garantirà una soluzione offensiva in più in due gare che non si possono assolutamente sbagliare.