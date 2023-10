Italia-Malta, coperta corta per Spalletti: altro doppio forfait

Vigilia tormentata di Italia-Malta per Spalletti, altre due assenze per il CT in vista della sfida di domani sera a Bari

Si sperava, in ottica Nazionale, di poter avere un avvicinamento decisamente più tranquillo ai due match di qualificazione a Euro 2024. Ma le cose per il CT Spalletti stanno andando in maniera piuttosto diversa.

Il caso scommesse sembra solo all’inizio e Fabrizio Corona ha preannunciato un quarto nome di giocatore importante coinvolto, dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo. L’incidenza sul gruppo azzurro è stata immediata, il clima che si respira inizia a essere piuttosto pesante. In tutto questo, ci sarebbe, domani, da scendere in campo per la sfida contro Malta, a Bari, fondamentale da vincere per proseguire il cammino verso la fase finale degli Europei. E dopo il centrocampista del Newcastle e l’esterno dell’Aston Villa, Spalletti dovrà rinunciare ad altri due giocatori piuttosto importanti.

Italia, contro Malta fuori due attaccanti: il comunicato UFFICIALE

Niente a che fare con il caso scommesse, almeno per quanto riguarda i due forfati annunciati alla vigilia della sfida con Malta. Alla quale non prenderanno parte né Mattia Zaccagni, né Federico Chiesa.

Per l’attaccante della Lazio, si tenterà un recupero per martedì, per la gara di Wembley contro l’Inghilterra. Rimarrà infatti a Coverciano ad allenarsi con uno staff dedicato. Niente da fare invece per Chiesa, che non sarà in grado di farcela con i britannici e torna a casa. Allegri e la Juventus proveranno a farlo recuperare dal fastidio muscolare almeno per la gara di campionato contro il Milan.