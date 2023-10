Isaac Success, ecco i numeri del Fantacalcio: un dato sorprende tutti

Success è un atleta in forza all’Udinese finora mai schierato tra i titolari. Ha i numeri per emergere? Ecco le valutazioni Fantacalcio.

Isaac Success, calciatore nigeriano di 27 anni, oggi milita nell’Udinese e fa parte del reparto d’attacco insieme a nomi come Lucca e Thauvin. Con esperienze nel calcio inglese e in quello spagnolo, Success è nel club friulano dalla stagione 2021/2022 e finora ha ottenuto più di 50 presenze. Non un panchinaro dunque.

Il suo profilo di calciatore lo classifica come centravanti, ma è capace anche di giocare come trequartista. Attenzione però, perché non può definirsi un numero 9 classico o attaccante d’area, anzi – se può ed è nelle condizioni giuste – contribuisce alla manovra giocando un po’ più dietro e articolando il gioco con passaggi filtranti o assist.

In questo inizio di campionato non particolarmente agevole per l’Udinese, qual è stato finora il rendimento di Isaac Success? Nell’ultima giornata di campionato che valutazione Fantacalcio ha ottenuto? Sarà schierato titolare nella formazione della prossima partita dei friulani contro il Lecce?

A queste domande risponderemo nella nostra consueta scheda, che riepiloga l’inizio di campionato del nigeriano Success: è una valida alternativa al Fantacalcio ed un elemento affidabile? Scopriamolo.

Come ha giocato Success nella gara contro l’Empoli?

Success finora non ha riscosso la pienissima fiducia di mister Sottil, tanto che in quasi tutte le gare è entrato nel corso del match. Tuttavia è sempre stato finora una discreta alternativa, una carta nel mazzo dell’Udinese da cui l’allenatore attinge per provare a cambiare le sorti della partita o per far rifiatare qualche titolare.

Ebbene, vero è che al momento in campionato l’Udinese non è stata tra le formazioni più pimpanti. E come spesso accade sono i numeri a sintetizzare una situazione non rosea. I friulani infatti sono tra le sole tre squadre finora senza vittorie in Serie A (le altre due sono Salernitana e Cagliari). In otto partite soltanto 5 pareggi e 3 sconfitte, che la collocano nei bassifondi della classifica del massimo torneo nazionale di calcio.

All’Udinese non è mancata tanto la capacità di difendere, quanto piuttosto quella che serve a conservare i vantaggi in corso di gara o a portare a casa i tre punti, con la giusta dose di freddezza e cinismo sotto porta.

Nell’ultimo confronto, l’Udinese sfidava in trasferta il club dell’Empoli. Il match, finito in parità, non ha soddisfatto né l’una né l’altra squadra, in quanto entrambe auspicavano di smuovere la classifica con una vittoria.

Isaac Success è entrato al 63esimo minuto della ripresa e dunque ha giocato all’incirca una mezz’ora, prendendo il posto dello spento e poco incisivo Lorenzo Lucca. La valutazione del nigeriano al Fantacalcio è stata comunque sufficiente, un sei meritato se non altro per l’impegno e – in particolare – per un tiro insidioso dalla distanza, che fa parte del suo repertorio.

Success, i voti al Fantacalcio

Il nigeriano, dicevamo, non è finora un titolare nell’undici di Sottil, ovvero almeno per il momento non ha scalato le gerarchie in modo tale da togliere il posto a Thauvin, il suo ‘rivale’ nella zona di campo che più gli si addice.

Tuttavia, pur entrando sempre nella ripresa e pur avendo saltato una gara (la quarta di campionato contro il Cagliari), Isaac Success qualche buona cosa l’ha comunque fatta vedere. Finora ha sempre preso la sufficienza o un po’ di più, salvo alla seconda giornata della stagione di A, nella quale è arrivato un 5,5 nel match contro la Salernitana (ma il nigeriano ha avuto poco tempo per farsi notare, essendo entrato al 75′), e salvo nella penultima giornata.

Contro il Genoa infatti Isaac Success ha ottenuto un modestissimo 4,5 come Fantavoto: in questa partita il nigeriano si è impegnato molto nel fare lavoro ‘di fatica’, correndo e destreggiandosi qua e là sul campo, ma ha sbagliato anche alcuni interventi ed è stato ammonito a causa di un fallo di frustrazione su Haps.

Complessivamente Isaac Success finora ha messo un buon impegno nelle gare, e se è mancato qualcosa, è stato sul piano della lucidità e brillantezza. Un po’ come in tutta l’Udinese di questo inizio campionato, in verità.

Success come ha commentato su Instagram

L’attaccante nigeriano in forza all’Udinese, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, a differenza di alcuni compagni di squadra soliti ad aggiornare il proprio profilo, Isaac Success non ha postato nulla in riferimento all’ultima gara o a quelle precedenti di questo inizio di campionato di Serie A.

L’ultimo aggiornamento è una foto che lo ritrae in un momento della propria vita privata. Insomma, non un giocatore molto ‘social’ o comunque non così interessato alle condivisioni di commenti e foto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ISAAC SUCCESS (@isaacsuccess11)

Success nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

Dopo l’interruzione del campionato di Serie A per gli impegni della nazionale italiana, che in una doppia sfida affronterà Malta e Inghilterra in gare di qualificazioni per i prossimi campionati europei, lunedì 23 ottobre l’Udinese tornerà in campo per la nona giornata del massimo torneo nazionale.

In casa riceverà il Lecce, una squadra che, pur non essendo tra le più blasonate della A, in quest’inizio stagione sta andando decisamente bene e a suon di prestazioni mediamente convincenti sta tenendo lontani i rischi della zona retrocessione.

Se Lorenzo Lucca in attacco appare un probabile confermato, così non è però per il suo partner di reparto. Nel 3-5-2 del tecnico Sottil ci sarà un ballottaggio, quello tra il talentuoso, ma finora poco concreto, Thauvin e lo stesso Success, che ambisce ad ottenere finalmente un posto da titolare per dimostrare di meritare di giocare dall’inizio. E’ comunque vero che ad inizio stagione il nigeriano ha dovuto fronteggiare alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il minutaggio.

Questa la probabile formazione in vista della nona giornata di Serie A stagione 2023/2024: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin/Success, Lucca.

Success nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Isaac Success finora non ha trovato moltissimo spazio nell’Udinese di Sottil, ma ha comunque preso il Fantavoto in 7 giornate su 8. Le cifre che seguono riassumono in estrema sintesi il suo inizio non esaltante, per essere un giocatore offensivo:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,86.

Success è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

Sulla carta Isaac Success è un buon investimento al Fantacalcio. Questo perché è un attaccante di movimento, veloce e forte fisicamente, come pure idoneo a giocare sia in un attacco a due che in tutti i ruoli di un attacco a tre.

Sa coprire palla con efficacia, legge bene le situazioni di gioco e sa attaccare la profondità con intelligenza. Non solo. Success è abile a smarcarsi e con velocità porsi nella condizione di andare al tiro anche da una certa distanza. Peraltro è altruista perché tendenzialmente il nigeriano attua un pressing offensivo sul portatore di palla, servendosi del fisico nei contrasti. Quindi può essere utile anche negli intercetti e nel rubare palla.

La scorsa stagione ha totalizzato 30 presenze, con un solo gol fatto ma 6 assist. Un andamento senza infamia e senza lode per un calciatore che, vista la concorrenza in attacco nel corso della stagione, potrebbe trovare qualche difficoltà ad essere schierato titolare – a meno che eventuali buone prestazioni nel minutaggio riservatogli, non facciano cambiare idea a Sottil. Al Fantacalcio può essere definito come un giocatore di seconda fascia, ma che potrebbe portare qualche bonus.