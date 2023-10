Inter e Lazio beffate sul più bello: il difensore sta per rinnovare

Niente da fare per Inter e Lazio; il difensore, infatti, sta per rinnovare mettendo fino a qualsiasi voce di mercato

Due delle grandi protagoniste del massimo campionato italiano sono, senza ombra di dubbio, Inter e Lazio; i nerazzurri hanno come obiettivo quello di vincere la Serie A e vogliono lottare, fino alla fine, per raggiungere l’obiettivo. Diversa la missione dei biancocelesti; i ragazzi di Sarri non hanno iniziato nel migliore die modi ma hanno le qualità per risalire la classifica in modo da competere per un posto nella prossima Champions League.

Due squadre importanti e con obiettivi di spessore; club che, nella sessione invernale di mercato, possono andarsi a rinforzare per aumentare il valore della propria rosa e regalare ai rispettivi tecnici una soluzione in più all’interno della stagione. Tra i possibili obiettivi di nerazzurri e biancocelesti troviamo un difensore; da questo punto di vista, però, arriva una pessima notizia per entrambi i club con il giocatore che sta per rinnovare con il proprio club di appartenenza andando a mettere fine a qualsiasi tipo di voce di mercato.

Erlic verso il rinnovo con il Sassuolo: beffa per Lazio ed Inter

Il difensore di cui stiamo parlando è Erlic, centrale in forza al Sassuolo che in questa stagione è stato impiegato in tutte le partite disputate dal club dando anche il giusto apporto alla retroguardia dei neroverdi. Il contratto del classe 1998 scade nel 2026 ma, stando a quanto riporta Tuttosport, il centrale è pronto a rinnovare fino al 2028 migliorando anche il discorso relativo all’ingaggio. Erlic era seguito dal PSV che, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, era pronta a portare via dalla Serie A il centrale difensivo.

Difensore sul quale era presente anche l’interesse dell’Inter anche se l’agente di Erlic ha smentito la trattativa e i contatti con l’entourage. Il Sassuolo, in questa stagione, ha iniziato tra alti e bassi considerando le vittorie (di prestigio) contro Juventus ed Inter ma anche i passi falsi in casa del Frosinone e contro il Monza.

Tra le costanti del Sassuolo, però, troviamo Erlic che sta dimostrando di avere valori importanti e di poter essere uno dei leader della squadra di Dionisi; prestazioni che non sono passate inosservate e hanno portato l’interesse di diversi club ma la situazione sta prendendo una piega ben precisa con il giocatore pronto a rinnovare con il Sassuolo fino al 2028. Il club neroverde, dunque, è pronto a blindare un calciatore a dir poco fondamentale all’interno del sistema di gioco di Dionisi.