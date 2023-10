Fra scommesse e Nazionali: il calendario delle big al rientro dalla sosta

Milan, Inter, Juventus e Napoli: ecco il calendario dei quattro top club al rientro dalla sosta per le nazionali con il caso scommesse che imperversa

Mentre Fabrizio Corona mette sotto scacco l’intero calcio italiano con le sue rivelazioni e la Nazionale italiana di Luciano Spalletti cerca di tenere botta in vista delle sfide con Malta ed Inghilterra, si avvicina la ripresa del campionato italiano di Serie A, che tornerà precisamente fra otto giorni. Manca ancora tempo, ma ci saranno emozioni a non finire alla ripresa delle attività dei club.

Andiamo a vedere il calendario di Milan, Inter, Juventus e Napoli a partire dal prossimo weekend, quando tornerà la Serie A. I rossoneri avranno una settimana infernale che si aprirà con il match a San Siro contro la Juventus. In Champions poi sarà la volta della trasferta con il PSG e, nel fine settimana successivo, ecco il Napoli di Rudi Garcia a completare uno dei momenti fondamentali per quella che sarà la stagione del Milan di Stefano Pioli. Poi, fino alla sosta successiva, ci saranno Udinese (in casa), PSG stavolta a San Siro e Lecce (in trasferta). L’Inter di Simone Inzaghi invece sarà ospite del Toro al rientro. In Champions ci sarà la doppia sfida con il Salisburgo. In Serie A invece, poi arriveranno Roma (in casa), Atalanta (in trasferta) e Frosinone a San Siro.

Juventus e Napoli, i destini delle altre due grandi

Per Rudi Garcia sarà fondamentale questo stralcio di gare per ottenere la conferma sulla panchina del Napoli. Al rientro dalla sosta ci sarà la trasferta a Verona, poi il Milan in casa e la Salernitana all’Arechi.

Chiude la serie di impegni l’arrivo dell’Empoli al Maradona. In Champions League invece gli azzurri avranno un doppio confronto con l’Union Berlino. Infine c’è la Juventus che non ha impegni europei, ma potrà concentrarsi soltanto sul campionato italiano di Serie A. Ecco la serie di gare che attende la Vecchia Signora dalla ripartenza fino alla sosta successiva: Milan a San Siro, Verona in casa, trasferta contro la Fiorentina, match interno con il Cagliari.