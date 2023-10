Dal ritorno all’Inter alla Premier, agente Di Gregorio allo scoperto

Belloni, l’agente di Di Gregorio, ha parlato del momento di forma che sta attraversando il portiere, con un occhio verso l’Inter e la Premier

Michele Di Gregorio, anche questa stagione, sta confermandosi ad alti livelli tra i pali del Monza. Il suo procuratore Carlo Alberto Belloni è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di TvPlay.it raccontando il periodo di forma del portiere italiano, con uno sguardo verso il futuro che potrebbe essere tra Premier e Inter.

Il Monza di Raffaele Palladino già la scorsa stagione aveva stupito tutti, imponendosi come una grande realtà nel panorama calcistico italiano. Quest’anno la situazione non è da meno. I brianzoli, infatti, si ritrovano momentaneamente al settimo posto in classifica, con 12 punti conquistati nelle prime 8 gare. L’obiettivo è quello di lottare per un posto in Europa, scavalcando compagini decisamente più blasonate.

Uno dei cardini della squadra di Palladino è senza dubbio il portiere Michele Di Gregorio. L’ex Inter a Monza ha infatti trovato la sua dimensione e sta riuscendo a brillare tra i pali. In questa stagione ha già mantenuto per 4 volte la rete inviolata, garantendo sicurezza ai suoi. Tante squadre si sono accorte del grande periodo di forma dell’estremo difensore e il suo procuratore Carlo Alberto Belloni ha raccontato ai microfoni di TvPlay.it la situazione.

“Monza è l’ambiente giusto per Di Gregorio e i risultati si vedono”, così commenta il suo agente. Durante l’intervista Belloni sottolinea l’impegno che il portiere mette tra i pali: “Lavora con dedizione e costanza. Hanno un record di imbattibilità in Europa, anche migliore del Real Madrid e questo fa molto piacere”. Il procuratore si è lasciato anche andare ad un elogio all’allenatore: “Palladino è una persona preparata con fame di successo. E’ la chiave per fare questo percorso”.

L’agente Belloni parla del futuro di Di Gregorio: Inter e Premier alla finestra

L’agente Belloni ha parlato del futuro di Di Gregorio. Il momento di straordinaria forma che il portiere sta attraversando ha aperto le porte a futuri trasferimenti. Monza forse ora è addirittura troppo stretta all’estremo difensore, tentato dalle lusinghe della Premier e con l’idea Inter nelle orecchie.

Michele Di Gregorio è nato e cresciuto a Milano, sponda nerazzurra. Ha fatto tutte la trafila nelle giovanili dell’Inter dal 2003, quando aveva solo 6 anni. Non è mai riuscito ad esordire con la prima squadra, ma resta anche oggi il sogno di difendere i pali del Biscione. Anche per la squadre di Simone Inzaghi potrebbe tornare utile l’attuale portiere del Monza. Infatti i giocatori cresciuti nella propria primavera, non rientrano nella lista Uefa principale, liberando di fatto un posto in più.

L’agente Belloni, però, spegne l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri: “Durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto. Con l’Inter è stato fatto un percorso di crescita importante, ma non c’è stata la possibilità di ritornare”. Il futuro di Di Gregorio, dunque, si prospetta lontano da Milano, addirittura potrebbe essere in Inghilterra. “Le lusinghe dalla Premier League fanno piacere”, commenta il suo procuratore: “Ma la scorsa estate siamo sempre stati focalizzati sulla permanenza a Monza, almeno per un’altra stagione“.

Nonostante le ottime stagioni, però, Di Gregorio non è mai riuscito a convincere Spalletti o Mancini per ottenere un posto nell’Italia. Il procuratore Belloni si è però dimostrato tranquillo della situazione: “Possiamo aspettarci la convocazione in Nazionale, ma il ruolo del portiere è particolare. Davanti ha altri 4 giocatori di livello, ma sono convinto che la chiamata arriverà”.

Simone Giri