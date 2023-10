Coppa d’Africa, sorteggiati i gironi: si comincia il 13 gennaio

Coppa d’Africa, sorteggiati i gironi ad Abidjan: la Costa d’Avorio trova la Nigeria, ostacolo Camerun per il Senegal

Il 13 gennaio prenderà il via in Costa d’Avorio la Coppa d’Africa. E ad Abidjan, alla presenza di grandi stelle della storia del calcio africano, è stata giornata di sorteggi. 24 squadre, 6 gironi da 4, con le prime due e le quattro migliori terze classificate pronte a passare alla fase finale.

Una Coppa che vedrà tante nazionali protagoniste. Il Senegal punta al bis, il Marocco a confermarsi dopo lo storico quarto posto ottenuto al Mondiale. C’è però anche chi ha voglia di rivalsa, come la Nigeria di Victor Osimhen e i padroni di casa della Costa d’Avorio che al Mondiale in Qatar non si sono neppure qualificate. E proprio queste due compagini si sfideranno nel gruppo A insieme a Guinea Bissau e Guinea Equatoriale. Nel gruppo B Ghana ed Egitto sono favorite per i primi due posti, mentre nel gruppo C il Senegal campione in carica sfiderà il Camerun. Il Marocco è stato sorteggiato nel gruppo F, con la Repubblica Democratica del Congo. La competizione si disputerà dal 13 gennaio all’11 febbraio.

Questi i gironi:

Gruppo A: Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale.

Gruppo B: Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico.

Gruppo C: Senegal, Camerun, Guinea, Gambia.

Gruppo D: Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola.

Gruppo E: Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia.

Gruppo F: Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zambia.