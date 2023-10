Calabria come sta giocando? Il suo rendimento vi stupirà

Calabria è il difensore del Milan; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino rossonero

Il Milan, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha cambiato molto andandosi a rinforzare in tutti i reparti; dal punto di vista difensivo uno dei pilastri del club rossonero è, senza ombra di dubbio, Calabria. Il terzino rappresenta una soluzione importante, anche di natura tattica, all’interno del sistema di gioco di Pioli.

Come abbiamo visto in questa prima parte di stagione, Calabria riesce a svolgere entrambe le fasi di gioco; il classe 1996, infatti, fornisce un contributo determinante sia a livello difensivo sia per quanto riguarda il reparto offensivo riuscendo ad accompagnare costantemente l’azione della propria squadra. Giocatore fondamentale all’interno della stagione del rossoneri.

Calabria come ha giocato Calabria l’ultima partita: Genoa Milan

Nell’ultimo turno di campionato, il Milan ha fatto visita al Genoa; un match tutto sommato tranquillo che ha vissuto, negli ultimi minuti, qualcosa di incredibile. I rossoneri hanno sbloccato la partita con Pulisic, un gol da cui sono nate diverse polemiche per un possibile fallo di mano dell’esterno offensivo.

Successivamente sono stati espulsi i due portieri con il Milan (avendo finito i cambi) costretto a mandare Giroud in porta; l’attaccante si è rivelato fondamentale per il successo della propria squadra. Per quanto riguarda Calabria, il terzino è entrato a metà secondo tempo e il suo ingresso ha permesso alla squadra rossonera di avere forze fresche in un momento delicato del match; proprio la profondità della rosa a disposizione di Pioli è uno degli aspetti che può fare la differenza nel corso di una stagione lunga e con diversi impegni da affrontare tra tutte le competizioni.

Fantacalcio: i voti di Calabria

Abbiamo detto dell’importanza di Calabria all’interno della rosa rossonera; il giocatore è fondamentale anche dal punto di vista fantacalcistico sia per il proprio rendimento ma anche per la possibilità di fornire bonus, in particolar modo assist. Il suo esordio, alla prima giornata contro il Bologna, lo ha visto ottenere una sufficienza piena; contro il Torino, invece, è arrivato un bel sei e mezzo.

Il primo, e al momento unico, bonus della stagione di Calabria è arrivato all’Olimpico contro la Roma; il terzino, infatti, ha servito l’assist a Leao per la rete del momentaneo due a zero. Un passaggio vincente grazie al quale ha ottenuto un sette in pagella. Cinque e mezzo nel derby con l’Inter, partita decisamente negativa per tutta la rosa rossonera. Zero minuti contro Verona e Cagliari per poi tornare in campo nel big match con la Lazio dove ha ottenuto una sufficienza piena; sei è stato anche il voto conquistato nell’ultima partita, la trasferta in casa del Genoa.

Calabria come ha commentato su Instagram

Il terzino del Milan ha un proprio account Instagram dove è solito mettere post di diverso tipo anche se la maggior parte sono, inevitabilmente, a tema calcistico. Calabria ha anche commentato l’ultima sfida di campionato, quella che i rossoneri hanno vinto uno a zero in casa del Genoa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davidecalabria2)

Calabria nella probabile formazione di Milan Juventus

Dopo la sosta per le nazionali ci sarà il big match tra Milan e Juventus; una partita fondamentale con i rossoneri che cercano la fuga rispetto ai bianconeri mentre i ragazzi di Allegri vogliono dare un segnale importante in campionato per quanto concerne la lotta al titolo.

Pioli dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, Maignan (espulso contro il Genoa) e Theo Hernandez, ammonito e diffidato. Assenze molto importanti per il sistema di gioco rossonero; sarà, invece, presente Calabria con il solito compito di svolgere entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan per il big match con la Juve. Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Reijnders, Adli, Musah; Leao, Giroud, Pulisic.

Calabria nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’apporto di Calabria all’interno della rosa del Milan è sia di natura tattica sia a livello offensivo; al momento ha messo a segno un solo assist ma parliamo di un giocatore che accompagna costantemente l’azione della squadra. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Calabria.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.16

Calabria, l’uomo in più del Milan: ecco il suo contributo

L’importanza tattica di Calabria all’interno del sistema di gioco rossonero si è vista soprattutto contro la Roma, sfida vinta due a uno dai ragazzi di Pioli. All’Olimpico, infatti abbiamo visto, il terzino venire sempre dentro al campo per andare ad impostare l’azione e offrire una soluzione in più all’interno dei novanta minuti.

Con la Roma che faticava a pressare con costanza, Calabria era una possibilità per portare (il più velocemente possibile) la palla nella metà campo avversaria. In un sistema di gioco che dovrebbe essere il 4-3-3, i giocatori vanno poi a cambiare posizione in base al momento della partita e alle esigenze che servono alla propria squadra.

Calabria, da questo punto di vista, sembra essere il simbolo di questa duttilità tattica che può portare il Milan molto lontano; gli obiettivi di questa squadra sono decisamente importanti e un giocatore come il terzino azzurro può essere fondamentale per la stagione dei ragazzi di Pioli.