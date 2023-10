Bajrami, rendimento incredibile: ecco come sta andando

Bajrami è un giocatore del Sassuolo; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista

Il Sassuolo, in questa stagione, ha bisogno di trovare la giusta continuità per poter essere grande protagonista all’interno del campionato; i neroverdi, infatti, sono stati capaci di battere (in pochi giorni) Juventus ed Inter ma hanno anche perso in casa del Frosinone, dopo essere stati sopra di due gol, e davanti al proprio pubblico contro il Monza. Alti e bassi che bisogna cercare di migliorare a partire dalla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

Uno dei giocatori che può trascinare il Sassuolo, oltre a Berardi ovviamente, è Bajrami; il trequartista ha le qualità per essere determinante all’interno della stagione dei neroverdi. In queste prime otto giornate abbiamo visto alcuni il suo potenziale messo al servizio della propria squadra

Come ha giocato Bajrami nell’ultima partita: Lecce Sassuolo

L’ultima partita del Sassuolo, prima della sosta per le nazionali, ha visto i neroverdi fare visita al Lecce; una partita dove Berardi ha portato in vantaggio i ragazzi di Dionisi prima del pareggio, nella ripresa, realizzato da Krstovic. Un match terminato in pareggio tra due squadre che possono ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Nella ripresa è entrato Bajrami che ha provato a dare qualche impulso in più al reparto offensivo; il suo ingresso ha sicuramente portato qualcosa in più all’attacco dei neroverdi ma il Sassuolo non è riuscito a trovare la rete del sorpasso. In ogni caso la prestazione fornita dal classe 1999 è stata decisamente positiva.

Fantacalcio: i voti di Bajrami

Nel quadrilatero offensivo di Dionisi, Bajrami rappresenta il trequartista centrale; dai suoi piedi, dunque, passano le azioni offensive del Sassuolo con il giocatore che ha la possibilità di servire gli esterni, la punta o sfruttare la sua capacità di inserimento per attaccare lo spazio e rappresentare una soluzione in più all’interno dell’area di rigore avversaria.

Bajrami, però, rappresenta una soluzione importante anche a livello fantacalcistico; il trequartista, infatti, può regalare diversi bonus tra gol e assist. Il suo esordio, contro l’Atalanta, gli ha portato un cinque e mezzo come voto. Sufficienza piena, invece, nella sfida del Maradona in casa dei campioni d’Italia. Sei e mezzo nel match casalingo contro il Verona prima di ottenere altri due sei nelle sfide contro Frosinone e Juventus.

La gioia del gol è arrivata nel match di San Siro; contro l’Inter, infatti, realizza la rete dell’uno a uno aprendo la rimonta dei neroverdi. Un gol che gli vale un nove e mezzo. Altra sufficienza nella partita casalinga contro il Monza; arriviamo, dunque, all’ultimo match disputato dai neroverdi, la trasferta di Lecce dove Bajrami entra dalla panchina e conquista un bel sei e mezzo che conferma l’ottimo impatto avuto dal giocatore.

Bajrami come ha commentato su Instagram

Il trequartista del Sassuolo ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram; account dove troviamo, principalmente, post di natura calcistica. L’ultimo messo da Bajrami risale dopo il match con l’Inter dove è stato decisivo con la rete del pareggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NB (@bajraminedim11)

Bajrami nella probabile formazione di Sassuolo Lazio

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, il Sassuolo affronterà (in casa) la Lazio; un match importante per entrambe le squadre con i neroverdi che proveranno a fermare un’altra big dopo aver battuto Juventus ed Inter.

Non sarà un match semplice per i ragazzi di Dionisi considerando le qualità della Lazio e la voglia dei biancocelesti di dare continuità dopo la vittoria con l’Atalanta. Tra i protagonisti ci sarà, senza ombra di dubbio, Bajrami; il classe 1999 potrà darà un contributo fondamentale grazie alla capacità di muoversi tra le linee andando a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Si preannuncia una partita aperta a qualsiasi risultato con il Sassuolo che proverà ad ottenere un risultato importante contro una big del campionato. Andiamo a vedere la probabile formazione dei neroverdi con la presenza del trequartista dal primo minuto. Consigli; Vina, Ferrari, Erlic, Toljan; Racic, Boloca; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti.

Bajrami nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo giustamente sottolineato l’importanza di Bajrami sia per quanto riguarda il Sassuolo sia in un discorso prettamente fantacalcistico. L’inizio di stagione è stato sicuramente positivo; andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del trequartista.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.5

Bajrami, trequartista di livello: cosa può dare al Sassuolo

Il Sassuolo gioca con un 4-2-3-1 molto offensivo e la voglia di sfruttare il potenziale offensivo (come successo, ad esempio, contro Juventus ed Inter) per andare a far male agli avversari. Dei quattro uomini avanzati non possiamo non parlare di Bajrami, il trequartista centrale e in grado di fornire diverse soluzioni all’interno dei novanta e più minuti di gioco.

Il trequartista, infatti, può andare a creare la superiorità negli ultimi venticinque metri (grazie alla sua tecnica) e servire o i due esterni o direttamente la punta; Bajrami, e lo abbiamo visto a San Siro, ha la possibilità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Movimenti che mandano fuori causa e portano situazioni favorevoli al Sassuolo. Giocatore, dunque, determinante e in grado di dare un contributo notevole nella stagione dei neroverdi.