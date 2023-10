Van Dijk fa eco a Sarri: “Troppe partite, salute a rischio”

Le parole del difensore del Liverpool sull’elevato numero di incontri disputati in questa stagione

Virgil Van Dijk, impegnato nelle sfide di qualificazione europee con la nazionale olandese, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sull’attuale calendario, sempre più fitto di impegni per i calciatori.

Un punto di vista che ha trovato già in passato più di un assertore. Su tutti Maurizio Sarri, che si è lamentato a più riprese in questa stagione per le tre gare disputate in una settimana dalla sua Lazio, sottolineando quanto siano pesanti per la forma fisica degli atleti. E il difensore del Liverpool, come riporta ‘Fabrizio Romano’ ha un pensiero molto simile: “In Inghilterra crediamo che il programma sia troppo fitto. I giocatori vengono pagati bene ma questo non dovrebbe mai andare a scapito della nostra salute. Continuiamo a giocare sempre più partite. Noi come giocatori dovremmo iniziare a dire qualcosa al riguardo, contribuire a una soluzione”. Un messaggio forte che sottolinea il punto di vista di uno dei migliori calciatori al mondo. Il calendario attuale, che mette i giocatori di fronte a impegni costanti tra club e nazionale, rischia di diventare nocivo per la salute degli stessi atleti. Vedremo se dopo l’olandese anche altri calciatori alzeranno la voce su questo argomento.