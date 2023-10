Ritorno di fiamma a gennaio: la Juventus pensa al colpo low cost

In casa Juventus sono forti le riflessioni in merito alla prossima finestra di calciomercato: occhio ad un possibile ritorno di fiamma per Andre Gomes, centrocampista portoghese ex Barcellona

La Juventus di Massimiliano Allegri ha concluso al meglio gli impegni in campionato prima della sosta per le nazionali. I bianconeri infatti hanno regolato, nella giornata di sabato, il Torino di Ivan Juric nel derby della Mole.

Una vittoria pesante che ha avvicinato la Vecchia Signora all’Inter di Simone Inzaghi, che attualmente occupa la seconda piazza nella classifica del campionato italiano di Serie A. All’interno dell’organico a disposizione del tecnico livornese ci sono però dei problemi, uno su tutti a centrocampo. La questione che ha interessato Paul Pogba, così come le ultime vicende legate a Nicolò Fagioli, potrebbe aprire una voragine in mezzo al campo che la Juventus andrebbe a colmare nella finestra di calciomercato invernale. I possibili nomi sono diversi. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Hojbjerg, mezz’ala del Tottenham, ma occhio anche ad un altro profilo, vecchio pallino della Juventus nelle ultime stagioni. Stiamo parlando di Andre Gomes, centrocampista di proprietà dell’Everton in scadenza di contratto al termine della stagione.

La Juventus potrebbe tornare su Andre Gomes: i dettagli

Andre Gomes, ex giocatore fra le altre anche del Barcellona, è un centrocampista duttile in grado di abbinare una buona qualità con il pallone ad una fisicità non indifferente, considerando anche l’altezza del calciatore lusitano, di circa un metro e novanta.

La sua valutazione, in sede di calciomercato, è di circa 15 milioni di euro, ma la Juventus, in particolare a gennaio, potrebbe provare a prenderlo decisamente in prezzo di saldo puntando sulla brevissima durata del contratto di Andre Gomes con l’Everton. Molto poi dipenderà anche dalle richieste dei Toffees e da quelle del calciatore in merito al suo ingaggio.