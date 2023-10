Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 12 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 12 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter non sbaglio più”. Inzaghi e l’obbligo scudetto: Simone non può permettersi altri errori. Fagioli sono guai: indagato per scommesse, rischia tre anni. La Juve ora vuole Hojbjerg a tutti i costi. Conte salva Garcia: Napoli no di Antonio, resta Rudi (per ora). Cardinale: come ti cambio il Milan in 500 giorni.

“Caos Napoli”, così apre il Corriere dello Sport. Conte rifiuta, DeLa si appella alla squadra. Fagioli indagato: scommesse illecite. Juve shock, il talento si è autodenunciato. Lukaku: L’Inter? Se parlo io… Commisso ha aperto il suo park. Inzaghi: “Salernitana, ti salvo”.

Così apre il quotidiano Tuttosport: “Juve urgenza Thuram”. Dopo Pogba, anche Fagioli a rischio squalifica: Khephren è il principale candidato a fronteggiare un’eventuale emergenza a centrocampo. Spalletti chiama Buongiorno: ‘Ti aspetto’. Conte stoppa De Laurentiis. Lukaku: “Se racconto la verità, rimanete scioccati”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 12 ottobre 2023

Ecco la rassegna stampa all’estero, con particolare riferimento alla Spagna. La nazionale iberica impegnata nel match delle qualificazioni a Euro 2024 contro la Scozia.

La prima pagina di AS: “Polvorà contra Escocia”, la Spagna vuole riscattare il KO dell’andata in Scozia, Morata guiderà l’attacco delle ‘Furie Rosse’. Il titolo su Sport: “Xavi confidencial”, primi due mesi altalenanti per il Barcellona nella Liga. Xavi vede però il bicchiere mezzo pieno tra campionato e Champions.