Non è colpa di Inzaghi: ecco con chi ce l’ha Lukaku

Fa ancora discutere la rottura di Romelu Lukaku con l’Inter: il retroscena sull’addio ai nerazzurri dell’attuale centravanti della Roma

“Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere”. Fanno discutere le parole di Romelu Lukaku pronunciate dal ritiro del Belgio.

In estate il burrascoso divorzio dall’Inter, mentre adesso ‘Big Rom’ incanta e trascina la Roma di José Mourinho. Il centravanti belga è sbarcato nella capitale in prestito con diritto di riscatto, dopo la fine del rapporto con il club nerazzurro. Un dietrofront quasi inaspettato da parte di Lukaku, con Marotta e Ausilio che lavoravano per la permanenza a Milano del bomber. Un matrimonio finito in malo modo e sul quale si continua a dibattere, in attesa che l’attaccante classe ’93 racconti la sua verità.

Addio Inter, Sabatini e il retroscena su Lukaku: “Non ha digerito le parole di Marotta”

Sull’addio di Lukaku all’Inter è tornato a parlare anche Sandro Sabatini, intervenuto questa mattina sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

Il giornalista si è soffermato sul rapporto del belga con Inzaghi e la dirigenza interista: “La squadra ci è rimasta male, è vero, però Inzaghi aveva un ottimo rapporto con Lukaku e lo avrebbe rivoluto. Nell’ultima parte di stagione Inzaghi ha alternato Dzeko e Lukaku, che comunque entrando negli ultimi trenta minuti incideva ugualmente. Era però una situazione che accontentava solo Dzeko, non evidentemente Lukaku”. Sabatini aggiunge: “C’è un particolare in una dichiarazione di Marotta, che ad aprile sottolineava come Lukaku fosse in prestito e che a giugno sarebbe tornato a Londra dal Chelsea. E poi, solo successivamente, avrebbero visto il da farsi. Nella psicologia di Lukaku questa situazione non è stata assorbita bene dal belga“.