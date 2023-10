La partita finisce 30-0: a fine gara succede di tutto

Succede di tutto in campo: la partita termina 30-0, ma quello che sorprende tutti a fine gara è ciò che ha fatto uno dei due allenatori.

Succede davvero di tutto in campo in una partita dei Giovanissimi B nella provincia di Empoli, precisamente al termine di una gara tra la Real Cerretese ed il Limite e Capraia, terminata con un risultato a dir poco rocambolesco: 30-0.

Dopo circa dieci minuti dal fischio d’inizio, riporta Il Tirreno, il risultato era già 6-0 in favore degli ospiti. Minuto dopo minuto, infatti, il risultato continuava ad essere sempre più pesante per i padroni di casa.

I ragazzi, come del resto è anche normale che sia a quell’età, al fischio finale hanno iniziato a piangere, ma Tommaso Pepe, responsabile dei Giovanissimi B della Real Cerretese, ha compiuto un gesto davvero commovente ed allo stesso tempo inaspettato. Ecco che cos’ha fatto.

Giovanissimi, Limite e Capraia-Cerretese 30-0: ecco cos’è successo dopo

Non appena la partita è terminata, infatti, il responsabile della squadra è andato subito a consolare tutti i suoi ragazzi, a partire dal portiere, dicendo loro di non piangere, per poi andare insieme a loro a chiedere ‘scusa’ ai tifosi che erano venuti a sostenerli e che non hanno smesso un solo istante di tifare per loro.

Un sabato pomeriggio davvero surreale ma che allo stesso tempo non è così inusuale in categorie come i Giovanissimi B dove, come è normale e giusto che sia, si cerca di dare spazio a tutti i ragazzi presenti all’interno della rosa, senza una vera e propria selezione.