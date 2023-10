Inizio di stagione da urlo: addio Milan, lo (ri)portano a casa

Calciomercato Milan, nuova indiscrezione a sorpresa. Si potrebbero nuovamente rimescolare le carte in tavola

In questo primo scorcio di campionato non sono poche le note positive in casa Milan. Dopo il KO contro l’Inter e il pareggio con il Newcastle, infatti, i rossoneri sono stati in grado di risalire la china.

Sebbene non abbia dominato in tutte le gare, il ‘Diavolo’ è riuscito a trovare una continuità di risultati importanti. Oltre agli spunti in attacco – grazie alle corsie esterne sicuramente rivitalizzate – risposte decisive sono state fornite anche dal pacchetto arretrato. La coppia Thiaw-Tomori funziona molto bene perché assortita sia in termini di fisicità che velocità. Del resto il difensore tedesco, divenuto ormai un titolare a tutti gli effetti dello scacchiere di Pioli, si è reso protagonista di una sola prestazione negativa tra campionato e Champions. Quella contro l’Inter in cui, oltre alla grandissima capacità di attaccare gli spazi da parte degli uomini di Inzaghi, si è palesata anche l’assenza di Tomori.

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco sulle tracce di Thiaw: lo scenario

Dopo l’apprendistato coinciso con diverse panchine nello scorso campionato, Thiaw si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Le prestazioni dell’ex Schalke di sicuro non sono passate inosservate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Bayern Monaco avrebbe effetto i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra.

A riferirlo è il giornalista Ekrem Konur, che svela come i bavaresi stiano monitorando l’evolvere della situazione legata al centrale del Milan. Ricordiamo che ai Campioni di Germania uscenti nelle scorse settimane era stato accostato anche Kalulu, già sondato negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva. Alla luce delle prestazioni opache di de Ligt, infatti, i bavaresi sono alla ricerca di un nuovo profilo con cui rimpolpare la propria batteria di centrali. Ecco perché tra i nomi caldeggiati dal Bayern sarebbe finita anche la candidatura di Thiaw. Al momento, comunque, non si registrano offerte concrete. Tuttavia, si tratta di uno scenario da monitorare con attenzione. Possibile ritorno in Bundesliga per Thiaw? Staremo a vedere se e quando ci saranno sviluppi in tal senso.