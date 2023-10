Il Milan può perderlo a gennaio: irrompe il Bayern Monaco

Per il Milan il rischio arriva dal Bayern Monaco: dalla Germania hanno messo nel mirino un big rossonero, offerta già a gennaio

La vittoria al fotofinish contro il Genoa chiude il primo tour de force del Milan: i rossoneri andranno alla sosta da primi della classe, ma al ritorno avranno un ciclo terribile tra Juventus, Psg e Napoli.

Sarà un ottobre di fuoco per i rossoneri con Pioli che ha già affermato che uscire da primi in classifica dopo aver affrontato due dirette concorrenti come bianconeri e azzurri sarebbe un chiaro messaggio al campionato. La stagione però è lunga e passa inevitabilmente anche dal calciomercato di gennaio che potrebbe portare cambiamenti significativi nelle rose delle protagoniste della Serie A.

Acquisti, ma anche cessioni e in questo senso vanno riferite le indiscrezioni che arrivano dalla Germania. È la ‘Bild’ a parlare della volontà del Bayern Monaco di andare a bussare alla porta del Milan per portare alla corte di Tuchel Pierre Kalulu. Il calciatore francese piace ai tedeschi che a gennaio vorrebbero andare a rinforzare la propria retroguardia.

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco all’assalto di Kalulu

Con Upamecano e Kim il Bayern Monaco sembra aver trovato la coppia ideale per il gioco di Tuchel, lasciando qualche malumore con sé come quello di de Ligt che sta facendo molta panchina.

Serve però ancora qualcosa per blindare la retroguardia anche in virtù dell’infortunio di Tarek Buchmann. Ecco perché sembrava vicino il ritorno di Jerome Boateng, attualmente svincolato, prima che la dirigenza decidesse di andare avanti così fino a gennaio, bocciando anche l’arrivo a parametro zero di Mustafi.

A gennaio poi ci potrebbe essere un intervento importante e tra i profili vagliati dal Bayern c’è proprio quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese è attualmente fermo per infortunio ma ad inizio stagione ha fatto tanta panchina con Pioli che ha preferito l’accoppiata formata da Tomori e Thiaw.