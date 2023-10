Confuso nel Napoli, felice in Nazionale: Spalletti lo mette al centro del villaggio

Felice in Nazionale e in confusione nel Napoli di Garcia: ora la cura Luciano Spalletti per rilanciarsi anche in Serie A.

E’ caos al Napoli, con Garcia che ha ripreso a guidare la squadra dopo qualche giorno di pausa in Francia. A Castel Volturno il clima non sembrava essere dei migliori. L’allenatore era ad un passo dall’addio, ma tra Antonio Conte e De Laurentiis non è stato trovato l’accordo, per cui il francese resta con una fiducia ridotta ai minimi termini, soprattutto da parte dell’ambiente circostante.

Tra gli errori di gestione commessi in questo avvio di stagione, c’è l’utilizzo di Raspadori fuori posizione. L’attaccante della Nazionale, probabilmente uno dei talenti cristallini migliori del Napoli e pupillo dell’ex ct Mancini, non ha brillato da inizio campionato. Ma a sua discolpa va aggiunto che fino a questo punto ha giocato tanto e in ruoli apparentemente non preferiti.

Fuori posizione e mal gestito: Raspadori è in affanno

L’ex Sassuolo ripete alla nausea da mesi che preferisce giocare nelle zone centrali del campo. Lui sa sfruttare le linee, ha una velocità di pensiero e di azione fuori dal comune. E soprattutto si gira e tira in un nano secondo, con grande abilità, centrando quasi sempre lo specchio della porta. Peccato che invece da inizio stagione ha giocato più volte da esterno (sei volte) che da attaccante centrale, magari al fianco di Osimhen.

Proprio nell’ultima gara di campionato disputata contro la Fiorentina, è entrato a partita in corso al posto di Anguissa per posizionarsi da seconda punta alle spalle del nigeriano. Forse è stata la prestazione più cupa della sua esperienza in azzurro. Raspadori non ha inciso con i viola – peggiore in campo – a causa di una squadra totalmente allo sbando, incapace di creare pericoli nell’area di rigore avversaria. E soprattutto, erano saltati tutti gli equilibri a centrocampo e Jack non riusciva a fare da collante tra i reparti.

Insomma, per valorizzare Raspadori, Garcia dovrà cucirgli addosso un altro ruolo e non di certo spostarlo a destra o sinistra dell’attacco, dove ci sono peraltro altri attaccanti più capaci di giocare in quella zona di campo. Spalletti, invece, sa come si fa.

Raspadori, la cura Spalletti per rilanciarsi nel Napoli

Quando indossa la maglia della Nazionale, Raspadori si illumina e diventa vero e proprio protagonista della formazione Azzurra. Contro Malta, con ogni probabilità vista la mancanza di attaccanti centrali, Spalletti gli cucirà addosso il ruolo di falso nueve. Sostanzialmente quello che gli riusciva bene anche al Sassuolo. Jack torna al centro del villaggio grazie al mister che l’ha reso campione d’Italia.

Il classe 2000 avrà modo di sfoggiare tutte le sue migliori skills con un avversario modesto, ma ottimo in questo momento per aumentare autostima e fiducia nelle proprie abilità tecniche. Un’occasione in più per dimostrare a mister Garcia che per essere valorizzato non dev’essere utilizzato da ala, ma punta o sottopunta con Osimhen.