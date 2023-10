Raspadori, è giusto puntare su di lui al Fantacalcio? I numeri parlano chiaro

L’attaccante Giacomo Raspadori mira a rilanciarsi in campionato di Serie A. Ecco i suoi numeri al Fantacalcio.

Giacomo Raspadori è un attaccante versatile e ambidestro. Brevilineo, agile e dotato di buona visione di gioco, può occupare tutti i ruoli di un attacco a due o a tre giocatori. Nella scorsa stagione il suo rendimento al Fantacalcio non è stato eccezionale, ma è vero che con l’arrivo del nuovo allenatore Garcia che usa solitamente moduli che lasciano spazio agli esterni d’attacco, le chance di giocare e di farlo con continuità e fornendo buone prestazioni, aumentano.

Nella stagione 2022/2023 le partite a voto nel Fantacalcio sono state 23, con soli due gol e due assist. Di certo non molto per un calciatore con potenzialità decisamente maggiori e da tempo nel giro della nazionale maggiore. In questo inizio di stagione di A le cose per lui stanno andando un po’ meglio, ed anche in casa Napoli – dopo un avvio di campionato un po’ stentato – si stanno intravedendo segnali di un miglioramento nel gioco e nell’intensità.

Finora Raspadori ha giocato tutte le prime sette gare di campionato, ma non sempre dal primo minuto. Com’è stato il suo rendimento fino a questo momento? Quali le statistiche e il rendimento al Fantacalcio? E quale posto occuperebbe nella probabile formazione del Napoli per l’ottava giornata di A? Di seguito tutte le risposte.

Come ha giocato Raspadori nell’ultima partita Lecce – Napoli?

Nella partita contro i giallorossi pugliesi, Raspadori ha contribuito all’ottimo esito del match. Di fatto quasi tutto ha funzionato alla perfezione tra gli azzurri partenopei: il Napoli ha calato un poker strapazzando il Lecce di D’Aversa, con i gol di Ostigard nel primo tempo e poi le marcature di Osimhen, Gaetano e Politano – nel secondo tempo. Per il Napoli è il secondo poker in una settimana e probabilmente è il segnale che i meccanismi del gioco di Garcia sono in via di assimilazione da parte della squadra.

Giacomo Raspadori non ha giocato come titolare in questa partita, ma è entrato nella ripresa – al minuto 58. Nella mezzora o poco più in cui è stato in campo, il talentuoso brevilineo ha contribuito al successo finale fornendo un assist per il gol di Gaetano. Non è stato sempre nel vivo del gioco, ma il suo passaggio chiave – insieme ad alcuni altri buoni spunti – ne ha reso la prestazione ben al di sopra della sufficienza – almeno al Fantacalcio. Per lui infatti è arrivato un 7,5 come Fantavoto, che ne ha alzato la Fantamedia.

Con l’arrivo di Garcia e la possibilità di utilizzare più spesso moduli e assetti a lui congeniali, la sensazione è che possa trovare maggiore continuità rispetto allo scorso campionato.

Raspadori, i voti al Fantacalcio

Sicuramente chi si interessa di Fantacalcio vorrà saperne di più sulle sue esatte valutazioni nelle ultime partite, per capire se – nel corso di questo inizio di stagione di Serie A – si tratta di un elemento comunque affidabile e su cui puntare nel famoso gioco tra amici.

Ebbene, le valutazioni di Raspadori, nelle prime giornate di campionato, sono state altalenanti e spia di una costanza di rendimento che deve ancora arrivare. Alla prima giornata è arrivato un 6, per una partita senza infamia e senza lode contro il Frosinone. Nella gara successiva, contro il Sassuolo, solo un 2,5 come Fantavoto, risultato di una prestazione al di sotto delle sue potenzialità e con anche un rigore sbagliato.

Meglio è andata nelle due gare successive, in cui è subentrato dalla panchina. Contro la Lazio è arrivato un 5,5, ma è soprattutto contro il Genoa che il Fantavoto è schizzato in alto: un 10 nel match contro i rossoblù, con anche una realizzazione. Un pareggio per 2-2 è il risultato finale di questa partita.

Nelle ultime tre apparizioni in campionato sono arrivati un 6 nella gara contro il Bologna, per una prestazione non troppo convincente, e a seguire una partita non a voto contro l’Udinese (entrato al minuto 83). Nell’ultima gara – dicevamo – un Giacomo Raspadori più brillante con un 7,5 al Fantavoto.

Raspadori come ha commentato su Instagram

Il duttile attaccante del Napoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara di Serie A, il giovane talentino classe 2000 ha pubblicato un post ad hoc in cui compare una foto con lui e Gaetano, il calciatore che ha mandato in gol con un pregevole assist. Nel post Raspadori ha scritto un sintetico “+3”, in cui racchiude la gioia per essere tornato di nuovo determinante per il successo degli azzurri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Raspadori (@giacomo.raspadori)

Raspadori nella probabile formazione Napoli – Fiorentina

Con tutta probabilità il tecnico Garcia non farà particolari cambi, riproponendo lo stesso Napoli vincente di Lecce. Kvara e Osimhen saranno titolari con Politano, mentre a Raspadori il compito di farsi trovare pronto per un eventuale ingresso a partita in corso. In campo l’attaccante brevilineo dovrà giocarsi le carte a disposizione, per fornire una prestazione convincente e provare a scalare le gerarchie del club partenopeo.

Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Garcia predilige un 4-3-3 che il Napoli già conosce bene, avendo vinto uno Scudetto proprio con questo modulo. Ma il tecnico francese esige anche brillantezza, pressing, fraseggio rapido come pure la ricerca continua di spazi da attaccare in avanti. Ecco perché Giacomo Raspadori potrebbe trovare maggiore continuità di rendimento.

Raspadori nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare finora in 3 partite su 7 della prima parte di campionato di Serie A, Giacomo Raspadori ha mostrato segnali di miglioramento nell’ultima gara contro il Lecce, fornendo un assist. In sintesi questi i suoi numeri:

Partite a voto: sei;

Gol: uno;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,25.

Raspadori, sarà la stagione del riscatto?

Nel campionato 2022/2023 Giacomo Raspadori non ha avuto un rendimento all’altezza delle sue potenzialità, ma il nuovo allenatore Garcia e i compagni di squadra hanno caratteristiche compatibili con il suo modo di giocare e con un suo possibile rilancio.

Attaccante di bassa statura, agile nei movimenti, molto dinamico e in grado di aiutare sapientemente nella manovra offensiva, tra le sue doti ha anche la duttilità. Il classe 2000 può occupare tutti i ruoli di un attacco a due e di un attacco a tre. Raspadori è inoltre dotato di esplosività nelle gambe, che lo rende imprevedibile in più occasioni e in grado di scambiare efficacemente nello stretto – in zona rifinitura.

Abile altresì a smarcarsi come pure ad attaccare l’area di rigore in profondità, per provare il tiro anche di prima. Insomma, Giacomo Raspadori ha potenzialmente tutte le carte in regola per emergere in questo campionato e per confermarsi un calciatore di primo piano nella rosa del Napoli.