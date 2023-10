Bologna, Di Vaio conferma: “Su Arnautovic non solo l’Inter”

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha svelato un retroscena dell’ultima sessione di calciomercato

Uno dei nomi più discussi della calda estate di calciomercato da poco conclusa è sicuramente quello di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, dopo diverse trattative, si è trasferito dal Bologna all’Inter.

Ma la storia sarebbe potuta andare diversamente. Come rivelato da Marco Di Vaio, direttore sportivo del club emiliano, quella dei nerazzurri non è stata l’unica proposta arrivata per il bomber classe 1989. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, lo storico attaccante del nostro campionato ha rivelato: “In estate Marko è stato cercato anche dalla Roma; poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no“. Un retroscena che svela come gli intrecci di mercato di questa estate sarebbero potuti andare diversamente. Alla fine a Roma è sbarcato Romelu Lukaku, che sta ripagando a suon di gol la fiducia del club capitolino.

Arnautovic, l’infortunio che complica il suo avvio

Dopo aver scelto di trasferirsi all’Inter declinando le altre offerte, Marko Arnautovic aveva avuto un ottimo avvio di stagione, prima dell’infortunio nella gara di Empoli che lo terrà ai box ancora per un po’.

L’attaccante austriaco, trascinatore del Bologna nelle ultime due stagioni, ha ben impressionato nelle prime sfide di campionato, trovando l’assist nella partita d’esordio contro il Monza per il gol del 2-0 di Lautaro. Successivamente però l’esplosione di Thuram e l’infortunio muscolare, che lo sta costringendo a uno stop di due mesi, lo hanno relegato indietro nelle gerarchie. Simone Inzaghi lo aspetta in campo, la sua qualità e la sua esperienza saranno fondamentali nel corso della lunga stagione dell’Inter.